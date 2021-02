El doctor valenciano Pedro Cavadas ha entrado a formar parte de la lista de los 100 mejores médicos de España elaborados por la prestigiosa revista internacional Forbes. Esta cabecera lo ha incluido en el apartado de Cirugía plástica, estética y reparadora, especialidad en la que desarrolla su carrera este popular galeno.

Según explica la propia publicación, Cavadas y su equipo de cirujanos "lleva a cabo alrededor de 1.800 cirugías cada año. La unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del doctor Cavadas se encuentra en el Hospital Nisa 9 Octubre de Valencia".

Después de ocho años ejerciendo en la sanidad pública (Hospital de Manises), en 2019 Cavadas se trasladó a la sanidad privada dejando como sustituto al doctor Óscar Blanco que trabajó como miembro de su equipo.

El fin de la colaboración entre el hospital de Manises y Pedro Cavadas supone en la práctica que el prestigioso cirujano deja la sanidad pública para volver a ofrecer sus servicios en la privada, en concreto en el hospital Vithas 9 de Octubre desde su Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva y desde su clínica privada.

Además de las operaciones casi imposibles que realiza el médico, Cavadas ha copado titulares por sus declaraciones acerca de la pandemia de coronavirus que azota al mundo y la gestión del gobierno español para tratar de frenar los casos. De hecho, una de las personas han recibido críticas por parte del valenciano ha sido Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Advertencia de Cavadas: "El coronavirus no es una broma"

Hay que retrotraerse un año atrás, en febrero de 2020, cuando Cavadas participó en el programa Espejo Público, en el que dejó clara su opinión sobre las informaciones que llegaban de China acerca de este nuevo virus: "Cuando China, que no es el país más transparente del mundo, aparenta transparencia desde el minuto uno, a mí me preocupa". Tras estas declaraciones, las críticas no se hicieron esperar por parte del público general y de determinados círculos médicos, "no hace falta ser muy listo para ver que serán como 10 o 100 veces más que el número de muertos que reconocen". Sobre la rapidez con la que se trabaja en la construcción de un hospital para la atención de los afectados, Cavadas aseguró que es una señal de que el coronavirus "no va en broma" ni es "un truco para vender mascarillas".

Más, tarde, ya en verano y con los datos desesperanzadores que iban a dar paso a la segunda ola de contagios, Cavadas pedía una auditoría sobre la gestión del Gobierno Nacional: «Todo esto está pidiendo una auditoría en regla». «No es posible que España, que no es el primer país en nada en el mundo, seamos los primeros en mortalidad en casos y en repercusión económica.

Pedro Cavadas y la vacuna de la covid

Con respecto a la esperada vacuna contra la covid, el cirujano también se pronunció acerca del desarrollo de este antídoto. Estas declaraciones también las hizo en un programa de televisión, en este caso en El Hormiguero en el mes de octubre: "es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada con una fase 3 como Dios manda y un inicio de fase 4 bueno, porque eso son años, no meses". Y añadía que "si queremos algo pronto, hay que aceptar que aparecerán efectos adversos".