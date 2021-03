La viróloga Margarita Del Val ha respondido a las polémicas declaraciones que hizo la actriz Victoria Abril en la gala de los Premios Feroz. La actriz, premio Feroz de Honor 2021, se mostró muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia por coronavirus, a la que ha calificado como "plandemia" y, especialmente, cargó contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados 'como cobayas'. "Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", aseguró.

La inmunóloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) hace unas semanas alertó de que la cuarta ola de coronavirus estaba muy cerca y ya tenía fecha y lanzó una pesimista advertencia sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en las próximas semanas. Además advirtió de la virulencia de una de las nuevas cepas de la Covid-19.

Margarita de Val responde a Victoria Abril

Por ello, las declaraciones de la actriz Victoria Abril no han pasado desapercibidas por la comunidad científica. De hecho, Margarita del Val ha sido muy contundente en el programa 'Liarla Pardo'. "Yo no soy actriz de teatro y ella no es viróloga, claramente. La eficacia de las vacunas la saben ustedes. No hay más que mirar en las residencias de ancianos' y añadió: 'Son eficaces. Son una maravilla. No son magia, porque no protegen de la infección claramente y son muy seguras porque se han aplicado muchísimas dosis'.