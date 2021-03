Horas después de entregar un premio en la gala de los Goya, Adrián Lastra ha regresado a la capital acompañado por su novia, Clara Chaín, con quien lleva dos años de relación. Tan amable como de costumbre, el protagonista de "Velvet" nos ha hablado de su comentadísima y elegante americana de camuflaje - que le convirtió en uno de los hombres más estilosos de la noche - y ha mostrado su opinión por los comentarios machistas que se pudieron escuchar en plena retransmisión en directo de la alfombra roja de los premios.

- CHANCE: Adrián qué tal cómo ha ido la gala.

- ADRIÁN: Muy bien, ha ido muy guay.

- CH: Y la post gala.

- ADRIÁN: La post gala en la habitación tranquilamente, poca post gala puede haber.

- CH: Tu chaqueta una de las más comentadas.

- ADRIÁN: Ya, yo estoy súper contento, yo confío mucho en Dsquare y en Emilia que es la mujer que me lleva vistiendo durante 14 años, sabía que no me iba a fallar, soy una persona que me gusta arriesgar, tampoco hacer el ridículo, pero o me iban a besar o dar una hostia en la cara.

- CH: ¿Qué te han parecido los comentarios machistas a las actrices?

- ADRIÁN: Gilipollas hay en todo el mundo, lo que sí que hay que saber que el 8M es necesario. Es algo muy común que esto suceda, es una putada que suceda de una forma muy común, esto no debería suceder.

- CH: ¿Cómo catalogarías tú a esos impresentables?

- ADRIÁN: Gentuza, aparte del machismo son gentuza, gente estúpida, gente que me encantaría preguntarle por qué, dónde quiere llegar con eso, todo el mundo ha podido tener un comentario fuera de lugar, seguramente en 'petit comité' pero chico, hay que cambiar. Si no cambias tú te cambia la gente, yo no sé por qué alguien no le pega un taponazo en la boca.