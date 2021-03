La 'youtuber' Sisi Nono ha fallecido este sábado, víctima del coronavirus, tras ingresar en el hospital a principios de febrero con una infección por coronavirus. Ha sido su hijo Rubén el que ha publicado el mensaje en las redes sociales anunciando el fallecimiento de la 'gamer', de 46 años.

"Mi madre ha luchado contra el covid con todas sus fuerzas, pero hay veces que no es suficiente y por desgracia no ha podido más. Ayer [por el sábado] fue un día muy triste pero por fin puede descansar", son las primeras palabras que ha publicado en la cuenta de Twitter de su progenitora para informar a sus seguidores de lo ocurrido.

El hijo de Sisi Nono, una 'influender' que tenía más de 35.000 suscriptores en su canal de YouTube y más de 200.000 seguidores en Twitch, la plataforma de directos -en la que era muy popular- pide "que no se hagan vídeos del tema": explica que su hermano es "muy pequeño y no nos gustaría que pudiera encontrarse con un vídeo así en un futuro".

"Mamá, quiero que sepas que para mí eres una campeona y sé que has hecho todo lo que has podido. Allí donde estés quiero que sepas que te quiero y que no dejaré nunca de pensar en ti. Sé que cuidarás de nosotros y siempre estarás presente", ha escrito.

El cariño de sus compañeros

Compañeros de profesión como El Rubius o Ibai Llanos han querido sumarse a la despedida a Sisi Nono. Uno de los primeros ha sido El Rubius, que el mismo domingo en que Rubén publicó en la cuenta de su madre la noticia, quiso dar "mucha fuerza" a su familia y se mostró consternado y "sin palabras". "Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros y con el chat, desde que te conocimos en GTA RP hasta ahora. Nunca te olvidaremos. Mucha fuerza para la familia", ha escrito el 'youtuber', recientemente afincado en Andorra.

Ibai Llanos ha sido más escueto, aunque también ha querido mandar "un fuerte abrazo" a su familia.

También otros 'gamers', como Paula Gonu, Luh o Alkapone se han sumado a las muestras de condolencia y estupor.