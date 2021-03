Los municipios del interior de Alicante y Valencia viven una jornada "plenamente invernal" de nevadas, aguaceros y desplomes de temperaturas que, en algún caso, alcanzan los 20 grados de diferencia respecto al miércoles, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros, con datos a las 16 horas de este jueves, dan muestra del cambio que ha vivido la Comunitat Valenciana en 24 horas, en las que ha pasado de un clima de primavera suave al frío invierno. Destaca el caso de Xàtiva (Valencia), que ayer superaba los 25 ºC y hoy tiene 20ºC menos, con 5,5 grados. La misma caída se ha registrado en Alcoi (Alicante), al pasar de 21,6 grados a 1,6ºC.

Por su parte, Llíria y Turís viven caídas de 17,9ºC en 24 horas. La temperatura en Pinós desciende 16,1 grados y el desplome en Chelva es de 15,8ºC. Así, los descensos de temperaturas son de más de diez grados en Chelva, Polinyà del Xúquer, Zarra, València, Miramar, Oliva, Utiel y Castelló.

Los termómetros de la ciudad de València marcaban a las 16 horas del miércoles 18,3ºC, mientras que este jueves la temperatura a esa misma hora era de 8ºC, aunque la mínima de la jornada se ha registrado a las 14 horas, con 6,8 grados.

No solo ha sido la temperatura más baja del día (provisionalmente), sino que no se bajaba de 7 ºC en València desde el pasado 20 de enero. Es decir, desde la madrugada del 20 de enero pasado no había una temperatura tan baja como la de hoy a mediodía en València.

Aemet ha destacado que es "muy poco frecuente" tener una temperatura tan baja en València a las 14 horas en un día de marzo. En semanas falleras solo había ocurrido en 1939, otro año sin fallas como este de 2021.

Asimismo, la nieve ha hecho acto de presencia de manera notable en los municipios del interior de la provincia de Alicante y de Valencia, aunque a primera hora de la tarde ya cesaba en esta provincia.

En Alicante, en concreto en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat, ha nevado a una altitud de 500 metros en localidades como Alcoi, ciudad que registra mucho frío con 1,6 ºC. Los núcleos más afectados han sido Agres y Banyeres de Mariola. En este último el Ayuntamiento ha suspendido las clases del turno de tarde ante la intensidad de la nevada, según ha informado el consistorio en redes sociales.

Los municipios en los que ha nevado por encima una cota de 600 metros han sido Alcoi, Agres, Benifallim, Banyeres de Mariola, Cocentaina, Ibi, Onil y Castalla. También en el Maigmo --término municipal de Tibi--, según ha informado el Laboratorio de Climatología.

Durante la mañana, la nieve se ha asomado a algunas montañas del interior de Valencia en cota a 1.000-1.100 metros. Se ha dejado ver en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, con algo de granizo en la localidad de Ayora. También en Utiel, en Yátova, Enguera y Ontinyent.

Así, el día también ha dejado chubascos intensos, pero muy focalizados en zonas litorales del Baix Vinalopó. Mientras que en Elche. la lluvia acumulada ha sido inferior a 5 mm y en el aeropuerto se registran 15, en la zona de Valverde, entre Elche y Santa Pola se han superado los 50.