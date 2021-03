Un exorcista en TV-3: las abducciones crecen

En el espacio 'La contraportada' del 'TN vespre' acaban de entrevistar al exorcista de Vic. ¡Ah! Celebro este golpe de TV-3. Hoy el tema de los abducidos está a la orden del día.

Se trata de 'mossèn' Joan Prat, un cura relativamente joven, muy agradable, nada fiero en apariencia, pero que no obstante posee una notable energía para enfrentarse al maligno. Le preguntaron en TV-3, vivamente interesados: «¿El demonio existe? ¿Cómo hace para poseer a las personas?». Y 'mossèn' Joan contestó con firmeza: «Existe, el demonio existe, no les quepa duda. Pero es un misterio cómo penetra en el interior de las personas. Suele ser gente que cae de pronto en una secta, personas que están en momentos de gran sufrimiento y les prometen cosas...».

¡Ahh! Estamos de acuerdo: sufrimiento y falsas esperanzas son una combinación ideal para ser abducido. No obstante me permito discrepar un poco acerca del mecanismo que usa el diablo para penetrar en nosotros. La tele ha sido un gran invento para Lucifer, Satanás y Belcebú. A través de ella nos poseen con una comodidad inaudita. En el año 2003, en aquel 'reality show' que hacía Gestmusic para Tele 5 titulado 'Hotel Glam', una noche se pusieron a jugar a espiritistas y, jugando jugando, Yola Berrocal quedó abducida. Describió perfectamente, con un sobrecogedor realismo, cómo la estaba penetrando un espíritu maligno. Gritaba con gran desespero: «¡Quitádmelo! ¡Quitádmelo!». Afortunadamente en ese programa no estaba el padre Apeles. De haber estado, la pobre Yola habría quedado más poseída.

Hoy en día las abducciones han aumentado mucho. Contaba 'mossèn' Joan que recibe entre cinco y seis peticiones cada día. Hombre, tal y como está actualmente TV-3 no me extraña en absoluto. Recuerdo perfectamente cuando el obispo Romà Casanova nombró oficialmente a 'mossèn' Joan exorcista de la diócesis de Vic. Fue en julio de 2018. Pocos días después aparecieron plantadas en la plaça Major 2.500 cruces amarillas. En los 'Telenotícies' dieron con gran devoción la noticia.

Advirtió 'mossèn'Joan, finalmente, que ante casos graves pide ayuda a psiquiatras reconocidos. Es una medida oportuna. Hay sesiones de abducción televisiva que te dejan el cerebro hecho fosfatina. No obstante dijo que lo mejor, lo más efectivo, es la oración. O sea, antes de ponerse a ver la tele pónganse a rezar, querid@s amig@s.