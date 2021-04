La vacunación en la Comunitat Valenciana sigue de forma ininterrumpida. Hasta la fecha, se han administrado un total de 771.200 dosis de la vacuna contra el coronavirus y la Conselleria de Sanitat Universal espera llegar al mes de julio con el 70 % de las personas vacunadas.

Después de vacunar a todos los residentes en centros de mayores, actualmente se está centrando la administración de vacunas a sanitarios, docentes y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a mayores de 80 años. Cuando termine la vacunación de los grupos esenciales, la Conselleria de Sanitat comenzará a vacunar a las personas de 65 años, nacidas en 1956-1957, en orden inverso hasta los 55 años.

La citación se realiza a través de un SMS en el que se indica la fecha, hora y lugar de la vacunación, tanto para la primera como para la segunda dosis. También recibirá el enlace de información general relacionada con la vacuna a administrar indicada en su mensaje: Laboratorio Astra Zeneca.

Sin embargo, ¿qué pasa si reúno todos los requisitos y no he recibido ningún SMS? En este sentido la Conselleria de Sanitat Universal advierte que es posible que sus datos del Sistema de Información Poblacional SIP no estén actualizados, no conste un teléfono móvil al que enviar la citación o su acreditación no esté actualizada.

Algunos motivos habituales en esta situación son la caducidad de la situación que le acredita, la posesión de una acreditación de temporalidad por empadronamiento en otro lugar o pertenecer al sistema de mutualidad y no haber recibido de oficio la asignación SIP.

Otra posible causa es que la fecha de nacimiento sea de finales del año 1957, puesto que no se ha llegado a citar el grupo anual completo.