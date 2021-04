La prescripción de los abusos a niños comenzará a contar cuando la víctima tenga 35 años

El Psoe, Podemos, ERC, Cs, Bildu, BNG y Más País han pactado una enmienda transaccional a la ley de protección a la infancia para que la prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores comience a contar cuando la víctima cumpla 35 años. Esto implica que, en función del delito, en los casos más graves, los afectados podrán denunciar hasta que tengan 50 años.

La ley, que será aprobada este jueves en el Congreso, contempla que el plazo comience a contar a los 30 años, pero algunos activistas como Miguel Hurtado, víctima de los abusos en la Abadía de Monserrat destapados por El Periódico de Cataluña, han estado presionando para que se amplíe hasta los 40 años. De hecho, Hurtado ha recabado 566.000 firmas a favor de una ampliación, que también cuenta con el apoyo de la Plataforma de Infancia, formada por 73 organizaciones, y de Save the Children.

El apoyo mayoritario a la enmienda hace prever que será aprobada y finalmente la prescripción quedará fijada a partir de los 35 años. Para Hurtado, esto supone un "pequeño paso en la buena dirección, que no satisface plenamente" las expectativas de la campaña El abuso no prescribe porque "hay ciertos partidos como el PSOE y Podemos que han puesto muchas resistencias y si no hubiera sido por ellos se hubiera conseguido una reforma más ambiciosa".

Aún así, Hurtado considera que el avance "demuestra el poder del activismo, de la denuncia, de que las víctimas rompan el silencio y expliquen públicamente los abusos que han sufrido". "En el futuro los depredadores sexuales lo tendrán mucho más difícil para irse de rositas", concluye, además de dar las gracias a Más País, ERC y Ciudadanos por apoyar desde el principio la causa..

El avance

Más allá del debate en torno a la prescripción, la ley será aprobada este jueves con un gran apoyo. De hecho, el pianista James Rhodes, en una rueda de prensa junto a Save the Children, una de las oenegés impulsoras de la normativa, ha señalado este miércoles que es "increíble" que PSOE y PP respalden una norma bautizada como 'ley Rhodes'. En su opinión, eso indica que "no se trata de política, sino de algo más humano", como es la protección a los niños.

Rhodes se ha mostrado "agradecido" de que el Congreso vaya a dar luz verde a la legislación, pero ha recordado que han sido 12 años de lucha, por tanto una batalla "larga y agotadora". "Nunca debería haber sido tan difícil", ha señalado. Y es que la gestión de la norma, como ha recordado Andrés Conde, presidente de Save the Children, comenzó en el 2009 cuando el Comité de los Derechos del Niño de la ONU reclamó medidas para prevenir y proteger a los menores víctimas de delitos. Años después, en 2017 el Gobierno del PP comenzó a trabajar en un borrador que, tras la moción de censura, el PSOE retomó y convirtió en anteproyecto legal. Y ahora, ese borrador, con bastantes cambios, está a punto de pasar al Senado, con la previsión de que en torno a junio llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE).