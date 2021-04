Conocida en su faceta de actriz por su papel de Emilia Ulloa en 'El secreto de puente viejo' - personaje al que dio vida durante ocho años - Sandra Cervera triunfa ahora como presentadora en La 1 con 'The Dancer', al lado de Ion Aramendi. En uno de los mejores momentos de su vida, y de lo más favorecida con su atrevido corte de pelo, la valenciana ha asistido al estreno de 'La cuenta' y nos ha desvelado cómo lleva su éxito como conductora de uno de los programas más populares de la pequeña pantalla.

Tú estás que no paras.

Bueno, estoy feliz, aprendiendo un montón, disfrutando de Dancer, de esta experiencia brutal, yo también estoy sorprendida de la acogida, ha ido muy bien y creo que os va a sorprender todavía más audición tras audición.

Apetece ver ese tipo de formato, disfrutar en familia, bailar*

Teníamos todos esa energía robada y Dancer nos está permitiendo otra vez volver a disfrutar, el baile es tan necesario.

Qué talentos hay.

Verdad que no lo decimos nosotros, es real. La semifinal y la gran final, que nosotros todavía no las hemos grabado, creo que nos van a sorprender y vamos a flipar, en España hay muchísimo talento y por eso también estamos aquí.

Personalmente también muy bien.

Yo de verdad* al principio era como Dios mío, no sé si me voy a hacer popo pero estoy rodeada de Jon, de todo un equipazo que estoy feliz y aprendiendo, esto es un suma y sigue, para nada es incompatible con la mi carrera como actriz, aprendiendo también de los concursantes.

Adiós melena.

Qué fuerte. Esto fue porque rodé una peli en agosto y septiembre y lo llevaba más corto, ahora empieza otra vez a crecer y se me va la fuerza como a Sansón.

Tu compañero Miguel Ángel Muñoz se ha puesto la vacuna, qué alivio.

Pues sí, también con la relación que él tiene con la Tata. Son inseparables, el otro día tuve la suerte de conocerla, hicimos una video llamada y fue maravilloso conocerla, me hacía mucha ilusión.

Empieza Masterchef. ¿Te atreverías?

Me encanta la cocina, pero no estoy al nivel para presentarme. Me tendría que poner muchísimo las pilas, pero tengo que decirte que me gustaría ser critica gastronómica, estuve en el restaurante de Pepe y me enamoré radicalmente.

¿Alguna cuenta pendiente tienes tú?

Tengo tantas cosas que agradecer a tantísima gente que doy gracias desde aquí a todo el mundo que me ha echado una mano en esta vida.