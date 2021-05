Palillos para 'dummies'

Llevo años usando palillos en restaurantes asiáticos y nunca he sido capaz de dominarlos. Me desenvuelvo con ellos con cierta soltura, sin embargo me falta la técnica intuitiva, la fluidez de quienes los emplean como una extremidad más. Soy un alumno aplicado, pero nada. Y los más desolador es que, a estas alturas, sé que nunca alcanzaré la plasticidad de los verdaderos ‘senseis’ del ‘chopstick’.