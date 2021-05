Imanol Arias e Irene Meritxell han decidido rompe. Tal y como ha confirmado un amigo de la pareja a la revista 'Semana': “Irene e Imanol ya no están juntos. Y no lo están desde hace un tiempo”, ha afirmado y ha añadido: “Ellos se tienen mucho cariño, siempre van a tener una relación especial, y no sería extraño que se les vea juntos, aunque sea como amigos. Tampoco habría que descartar que pudieran reanudar la relación, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, pero a día de hoy la realidad es que están separados”.

La pareja, que llevaban 11 años juntos, no se les ve en público desde hace tiempo. De hecho, hace unos días, el actor viajó solo a Marbella para representar en San Pedro Alcántara la obra ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de García Márquez.

El actor y la diseñadora han sufrido sonadas crisis a lo largo de su relación. En el 2016 decidieron darse un tiempo y después de retomar la relación, en el 2017 volvieron a separarse. Entones, Meritxell decidió poner tierra de por medio e instalarse a vivir en Miami y centrarse en la fotografía. Sin embargo, la pareja sorprendió unos meses después con una nueva reconciliación que culminó con boda.