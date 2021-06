La gastronomía italiana suma adeptos por todo el mundo y Mercadona lo sabe. Es por eso que en sus supermercados hay una amplia oferta de pasta: macarrones, tortellini, ravioli, lasañas...

Tras las croquetas de jamón, los mochis sabor pistacho y las últimas ideas de regalo de cara al Día de la Madre, el gigante valenciano de la alimentación innova con un nuevo plato preparado, perfecto para tomar en el oficina cuando no tienes tiempo para cocinar algo en casa. La última novedad de Mercadona es pasta fresca, unos tortellini de un sabor que no te esperas, ya que no es común encontrarlo en los supermercados. Tortellini de jamón ibérico.

Puedes encontrar esta novedad de Mercadona tanto en tiendas físicas como online a un precio de 1,45 euros el envase de 250 gramos.