Una mujer sudafricana dio anoche a luz por cesárea a diez bebés, dos más de los que los médicos habían detectado inicialmente, en un hospital de Pretoria, informaron hoy los medios locales.

La madre, que se llama Gosiame Thamara Sithole y tiene 37 años, se encontraba de 29 semanas -el momento en que arranca el octavo mes de gestación-, según declaró su marido, Teboho Tsotetsi, al medio sudafricano IOL. "Son siete niños y tres niñas, estaba embarazada de siete meses y de siete días. Estoy contento y emocionado", explicó el padre tras el parto, que ya tenía con su esposa dos hijos gemelos de seis años.

Según declaró la propia Sithole, que sufrió dolores en las piernas desde las ocho semanas de embarazo además de acidez de estómago, dos de los bebés no pudieron ser detectados en los escáneres iniciales porque estaban situados "en el conducto erróneo".

La doctora Dini Mawela, subdirectora de la escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Sefako Makgatho, situada en el norte Pretoria, aseguró que se trata de una situación muy poco habitual y, normalmente, relacionada con tratamientos de fertilidad, si bien Sithole precisó que éste no es su caso. "Es una situación bastante única. No sé que con qué frecuencia sucede. Conlleva un riesgo extremadamente alto", apuntó la doctora, para quien "el peligro es que, como no hay espacio suficiente en el vientre para los bebés, tendrán la tendencia a ser pequeños".

"Los niños saldrán pequeños, con las oportunidades de sobrevivir comprometidas. Todo depende de cuánto tiempo los haya llevado dentro", añadió Mawela.

Con la llegada de los diez recién nacidos -que pasarán los próximos meses en la incubadora-, esta madre sudafricana supera a Halima Cisse, la mujer maliense que alumbró a nueve bebés en Marruecos, tras ser evacuada por precaución a ese país, a principios de mayo de este año. Estos partos batirían el récord del número más alto de bebés que han nacido y sobrevivido en un mismo parto, que ostenta desde 2009 la estadounidense Nadya Suleman, que dio a luz a ocho criaturas.