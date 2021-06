Florence Given o cómo parir el Manifiesto Feminista de la era Instagram a los 20 años

Estos son los cinco mandamientos para que el feminismo "te arruine la vida de la mejor de las maneras".

1-Mi belleza no es cosa tuya, pero...

"Como superviviente del acoso sexual, detesto que me digan lo que tengo que hacer con mi cuerpo, así que dejarme crecer el vello fue un acto de resistencia y de amor propio muy sutil y personal que me ayudó mucho en el proceso de curación. Saber que los hombres y el capitalismo ya no ejercían control alguno sobre mi vello corporal restauró parte de mi autonomía. ¡Que les den a vuestras carísimas cuchillas rosas, a partir de ahora seré una zorra peluda!", se jacta Given, que reconoce que está en una situación de privilegio al tener la piel blanca y haber nacido en la parte rica del mundo. "Resistirse plantando cara es una facultad que solo se concede a quienes son lo bastante privilegiados como para no ser relegados al ostracismo por ello", subraya.

2-Tú eres el amor de tu vida

"Decidir que mereces algo mejor es superradical, porque supone plantar cara a siglos de lavado de cerebro y opresión social; con ello le estás diciendo al mundo que lo tienes calado, que sabes que quiere que existas de una manera (casada con el primer hombre "del que te enamores perdidamente" y dando a luz a sus hijos...), pero que, en lugar de esto, has elegido seguir tu propio camino y vivir según tus propias condenadas normas", asegura la activista, a la que no le duele admitir: "Si mi viejo yo de 14 años me hubiese oído pronunciar las palabras 'Soy el amor de mi vida', me habría creído presuntuosa, egocéntrica y egoísta".

3-No busques consuelo en los defectos de otras mujeres

Basándose en su propia experiencia, Given aconseja: "Cada vez que te sorprendas criticando a otra mujer por las elecciones que toma, echa el freno. Reflexiona. ¿Qué tiene esa mujer para que te sientas tan incómoda? Quizá lo único que pasa es que te recuerda a esas partes de ti de las que te avergüenzas. O quizá sea que es precisamente el tipo de persona que desearías ser". La ilustradora recuerda cuando no aceptaba su propia sexualidad: "En lugar de afrontar el hecho de que yo también era bisexual, proyectaba la vergüenza que me causaba mi propia sexualidad sobre las mujeres que tenían la suficiente seguridad en sí mismas como para admitirlo. Detestaba que la vida que ellas experimentaban fuese la que yo quería para mí".

4-Quizá sea un amor platónico femenino, quizá seas 'queer'

"Como mujer bisexual, me preguntaba por qué al mirar a una mujer no disfrutaba del mismo modo que lo hacen los hombres. Por qué no me enciende instatáneamente contemplar imágenes hipersexualizadas de mujeres, por qué no me excita. Me di cuenta de que se debe a que esa manera de retratar a las mujeres no se creó de acuerdo con mis necesidades sexuales. No se creó para saciar mis deseos sexuales 'queer'. A las mujeres se las presenta como objetos de deseo sexual en los medios para alimentar el apetito de la mirada masculina".

5-La vida es breve, corta por lo sano

Cuenta la autora del manifiesto que todos los días recibe mensajes de centenares de personas que le piden consejo sobre sus relaciones sentimentales. Nunca les responde, porque dice que su respuesta "es, y siempre será, la misma". "Porque la vida es demasiado corta para aguantar en una relación insatisfactoria por el mero hecho de no salir de tu zona de confort. Tienes toda una vida nueva esperándote ahí fuera. Deja de encogerte, muda de piel y contempla cómo floreces y evolucionas. Observa cómo te conviertes en una versión aún más refinada de la ya increíble persona que eres fuera de una relación en la que te instan a que te veas como la 'otra mitad' de una persona". Al final, Given remata con esta frase el lapidario: "Te mereces algo mejor, y lo peor de todo es que ya lo sabías".