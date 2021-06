Logan Paul, la estrella de Youtube que sobrevivió a Mayweather

Sobrevivir a los puños de la leyenda del boxeo Floyd Mayweather no es poca cosa. Aunque todo fuera un teatrillo -no precisamente barato, verán-, lo logró el pasado domingo 6 de junio la estrella de Youtube Logan Paul en un combate de exhibición celebrado en el estadio Hard Rock de Miami. El estadounidense de 26 años, celebridad de internet con cuantiosas polémicas en su currículum, aguantó (visible era el entrenamiento para la cita) los ocho asaltos pactados con el exboxeador de 44 años. No hubo ganador. Pero el resultado fue el que de verdad buscaban ambos: ganancias millonarias, al igual que la audiencia del evento. Noquear a Paul a los dos minutos no hubiera sido un buen negocio, claro está. Cabe apuntar que una simple colleja del excampeón mundial en cinco categorías diferentes hace crujir hasta el mismísimo cuello de Fernando Alonso. No se escondía en la previa del combate el propio Floyd Mayweather: «Es como robar un banco de manera legal [...] Mi apodo es Money por alguna razón». Se dice que un centenar de millones de dólares para él, y unas dos o tres decenas para el youtuber nacido en Westlake (Ohio).

No era el primer combate de este tipo que hacía Logan Paul, que tiene un hermano, Jake -otro pieza, por cierto-, que juega en la misma liga de 'celebrities' de la red. Ya en 2018 luchó contra otra estrella de internet, KSI, en un evento que fue catalogado como el «mayor de la historia de internet». El origen de Logan Paul como personaje se encuentra en la extinta aplicación de vídeos cortos Vine, en la que se hizo un nombre haciendo sketches de humor. Alcanzó tal popularidad (ahora, por ejemplo, en Youtube tiene más de 23 millones de suscriptores) que su personaje se agigantó, llegando a trabajar en series de televisión y protagonizando campañas publicitarias.

Desde 2016 activo en Youtube, donde se convirtió rápidamente en uno de los creadores de contenido que más dinero amasaban, fue multiplicando sus facetas. Además de 'youtuber', boxeador ocasional (vio filón ahí), 'influencer' (en Instagram suma más de 20 millones de seguidores) y actor, también ha publicado algunas canciones prescindibles.

Pero por muchos rostros que enseñe, Paul siempre está ligado a la polémica. Criticado fue también en su intento musical -que va haciendo a cuentagotas- por su machismo en la canción 'No handlebars', publicada en 2017. O, sin ir más lejos, la organización de la citada velada boxística no está exenta de quejas de los aficionados a este deporte. Pero un episodio escabroso persigue especialmente a este estadounidense con tachones suficientes como para calificar de repugnante. Publicó un vídeo en Youtube grabado en Aokigahara, el llamado 'bosque de los suicidios', a los pies del monte Fuji (Japón), en el que aparecía una persona que se había quitado la vida ahorcándose en un árbol. En las imágenes, él y los amigos que le acompañaban se reían de la situación. Después de viralizarse, el vídeo fue eliminado. Perdió patrocinadores, seguidores, pero no parece que perdiera mucho más. Se tambaleó su figura, cayeron en picado sus followers, pero, tras unas disculpas, ha seguido generando millones y millones de dólares. El último ejemplo, el pasado domingo.