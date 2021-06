La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros de Madrid y activistas por los derechos de los migrantes, y este le ha pedido respeto y ha lamentado su "racismo".

Así lo ha lanzado Monasterio durante su discurso en el segundo Día del Debate de Investidura en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Vox ha comenzado diciendo que el multiculturalismo "es una condena para todos los españoles, como lo es para los franceses, belgas o alemanes".

"No es racismo denunciar el ataque con cuchillos de un chico en Moncloa para robarle el móvil ni es racismo decir que un 611% de delincuencia aumentó al estar abierto centro de menas en Batán. Eso no es racismo, es la realidad que sufren muchos madrileños cada día", ha lanzado.

En este punto, Monasterio ha trasladado que su problema con el diputado Mbaye "no es que sea negro, blanco, alto o bajo" si no que es una persona que "entró de forma ilegal saltándose la cola de entrada de mucho legales que habían cumplido los requisitos y que durante años se ha lucrado vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y las pymes".

Estas palabras de la líder de Vox en Madrid han provocado cierto revuelo en la bancada de la izquierda mientras Monasterio seguía diciendo que su partido no es "racista" sino que distingue entre "los que se salta la ley y los que no".

Ante esto, el diputado de Unidas Podemos Mbaye ha pedido la palabra por alusiones por el artículo 114, a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, que se la ha cedido.

"Le pido a Monasterio que retire sus palabras racistas, porque en España ni esta Cámara está permitido que se trate a una persona de manera racista. Yo soy español como ella y el respeto debe hacerse en esta Cámara y le pido que retire esas palabras racistas que ha declarado hacia mí y todos los inmigrantes", ha lanzado con el puño en alto y con el apoyo de todos los diputados de Podemos, Más Madrid y PSOE que se han puesto en pie a aplaudirle.

Monasterio no ha querido retirar sus palabras porque ella se refiere a que entró de forma ilegal a España, lo que no quiere decir que "sea español ahora". Ante esta actitud, la presidenta de la Asamblea ha indicado que no puede retirar sus palabras pero le ha vuelto a invitar que las retire.

"Le pido que retire las alusiones directas al diputado que acaba de tomar la palabra. Usted ha dicho ya que no, le insisto e insiste en el no, y lo respeto", ha reiterado Carballedo, algo que han aplaudido todos los diputados de la Cámara menos Vox.

La portavoz del PSOE, Hana Jalloul, que intervenía justo después que Monasterio, ha trasladado "un abrazo muy sentido" a su compañero, porque "las personas no son ilegales, en todo caso están en irregularidad administrativa y nada más".