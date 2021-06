Khaby Lame, el hombre sencillo que arrasa con TikTok

Pelar un plátano no es tan difícil. No hace falta dar sabios cortes con un cuchillo de carnicero, basta cogerlo y quitarle la monda. Khabane Lame, de 21 años, ha dado con la fórmula para triunfar en TikTok, la red social de moda entre los jóvenes, donde llamar la atención con vídeos cortos se convierte a menudo en buscar el modo menos ortodoxo de hacer algo. Frente a vídeos virales con trucos absurdamente complicados para la vida diaria, Khaby Lame apuesta por la sencillez. ¿Tú necesitarías un extraño artilugio para ponerte los calcetines? ¿Te empeñarías en colar una botella entre los barrotes de un balcón poniéndola en horizontal? Él tampoco. Muestra cómo lo haría el común de los mortales, entorna los ojos y lo acompaña con un gesto de manos extendido, a modo de voilà.

Con esta parodia a base de vídeos mudos –solo se vale de su expresividad–, Khaby Lame ha escalado en TikTok hasta superar los 72 millones de seguidores. En marzo de 2020 se empleó a fondo con la plataforma cuando, al estallar la pandemia, se encerró en su vivienda oficial en Chivasso, una comuna de Turín, sin nada más que hacer después de que le echasen de la fábrica.

Más fans que habitantes hay en Italia

Sus primeros vídeos solían ser en italiano, a veces lo hablaba con acento norteño, otras incorporaba subtítulos. No tardó en descubrir que sobraban las palabras: eran sus gestos, las caras que ponía, lo que hacía reír a la gente. Su padre, senegalés, de vez en cuando abría la puerta de su habitación y le emplazaba a buscar un trabajo serio. Pero Khaby Lame se convirtió, el mayo pasado, en el cuarto perfil más popular de TikTok, cuando superó los 60 millones de seguidores. Tiene más fans que habitantes Italia, país en el que vive desde que cumplió 1 año, aunque no dispone de ciudadanía italiana por haber nacido en Dakar. Como 'tiktoker' presume de italianidad: aparece con la sudadera de la selección, da consejos sobre lo que no hay que hacer con la pizza. No tener pasaporte europeo no le ha supuesto un problema hasta ahora, cuando, lanzado por su nueva carrera, topa con la burocracia para conseguir un visado que le permita ir a Estados Unidos, por ejemplo.

De seguir con el ritmo de crecimiento actual, Khaby Lame no tardará en alcanzar a Charli D’Amelio, de 17 años, la estrella de TikTok, con 114,8 millones de seguidores. La estadounidense protagonizará un reality junto a sus padres y hermana, al estilo Kardashian. A Khaby Lame le gustaría ser actor como su admirado Will Smith –al que dedicó un vídeo–, hacer series de Netflix o películas cómicas como Eddie Murphy.

En Instagram posa sonriente con sus colegas del barrio –«la gente real tiene pocos amigos», ha escrito bajo una foto– y se abraza con una chica de Chivasso, su novia oficial. En lo material su sueño es ganar dinero suficiente como para comprarle una casa a su madre. Casi tres décadas después de que el 'Common People' de Pulp se convirtiera en un himno generacional, el tipo corriente que Khaby Lame representa ha conseguido rendir a la red social del postureo.