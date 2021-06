Julia Otero ha vuelto a ponerse este lunes delante de los micrófonos de Onda Cero por sorpresa. Cuatro meses después de anunciar su retirada temporal de la radio, debido al tratamiento oncológico al que se está sometiendo para superar el cáncer que padece, la periodista ha tomado de nuevo las riendas de su programa.

Aunque en todo este tiempo ya había intervenido en alguna que otra ocasión en el espacio radiofónico, este 21 de junio ha querido acompañar a sus oyentes durante toda la retransmisión. "Quería darles una sorpresa. Soy yo", ha comenzado diciendo Otero, que se ha presentado como "la sustituta de Carmen Juan".

La subdirectora del programa, encargada de presentar 'Julia en la Onda' durante la baja médica de su compañera, ha tenido este lunes "una urgencia familiar", según ha explicado la presentadora: "Y si la comandante en jefe no puede acudir a la cita, aquí está la suplente ocasional".

"A ver cómo sale esto. Cuatro meses después, cuatro horas enteras de radio. Espero que sea como montar en bicicleta", ha señalado Otero, que en su esperado regreso a las ondas, ha querido empezar haciendo "una declaración de amor". "He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras cada día, de personas que no conozco pero que me ha hablado como si fuera uno de los suyos. Y lo soy", ha asegurado.

"Me he sentido acompañada, arropada, querida, y en el fondo, es lo que todos buscamos, que nos quieran", ha añadido la comunicadora, que durante el arranque del programa ha afirmado sentirse "una privilegiada": "Ya me gustaría que las miles de personas que están pasando por lo mismo tuvieran mi misma suerte". "Estoy aprendiendo mucho, incluso a no tener miedo a demostrar sentimientos", ha admitido antes de recitar unos "versos de amor" de Borges.

Julia Otero anunció el pasado 22 de febrero que tiene cáncer. A través de un mensaje grabado, explicó que se iba a apartar durante unas semanas de la conducción y dirección de 'Julia en la Onda'. "Entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio", avanzó la periodista.

A mediados de marzo cumplió su palabra y regresó por un día el magacín, mostrándose optimista y muy agradecida por el cariño recibido. Durante su intervención, señaló que en esas semanas había estado dedicándose a la "radio" con mucho ahínco". "No era esta radio, era la otra, la que me va a poner buena. Pero desde luego, para radioterapia esta. Me la voy a prescribir tan a menudo como pueda", comentó aquella tarde.