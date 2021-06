Mark Bezos, el hermano (casi clon) que sirve para todo

Además de pasar a la historia como uno de los primeros turistas espaciales, con este comunicado Mark se ha convertido también en uno de los nombres más buscados. Casado y padre de cuatro hijos, tiene 53 años y una hermana mediana, Christina. Todos ellos son multimillonarios, al igual que sus progenitores, Jackie y Mike, ya que el dueño de Amazon les convenció de invertir en acciones de su empresa cuando la lanzó al mercado, lo que les dejó la vida solucionada a ellos y a unas cuantas generaciones siguientes.

«Yo soy el que tiene la cuenta más pequeña»

En una reciente entrevista, como respuesta a un periodista que recalcaba el asombroso parecido físico entre ambos hermanos, Mark no se cortaba un pelo al declarar con retranca: «Si no sabes diferenciarnos, yo soy el que tiene la cuenta bancaria más pequeña» (aun así, su vivienda en el estado de Nueva York está valorada en más de 10 millones de euros y tiene campo de golf propio). Precisamente, su sentido del humor es un rasgo que todos quienes le conocen destacan de él (de hecho, Jeff, abonado a un cierto histrionismo en las risotadas, afirmó: «Es el tipo más gracioso, me hace reír constantemente»). Algo de lo que también hizo gala en una charla TedEx sobre su sorprendente estatus de bombero voluntario.

En lo profesional, Mark es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y ha trabajado en compañías de renombre de este sector como Saatchi & Saatchi, hasta que en 1999 creó su empresa de márketing, que vendió al poco tiempo. Ese mismo año también se convirtió en el director de la Bezos Family Foundation, que contribuye a impulsar la educación infantil.

Como todo millonario, el menor de los Bezos también muestra buen ánimo para conciliar filantropía y fondos de inversión: hace casi dos décadas se incorporó a la fundación Robin Hood, que apoya la lucha contra la pobreza, y cofundó la firma de capital privado HighPost Capital, en cuyas juntas directivas sigue en la actualidad.