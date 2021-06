Tras más de 20 años de carrera en el mundo del espectáculo, Supremme de Luxe vive un momento dulce al frente de ‘Drag Race España’, la versión española del programa de talentos estadounidense ‘RuPaul’s Drag Race’. Hoy, 23 de junio, llega a Tenerife para participar en una de las ‘beach conferences’ con las que arranca la nueva edición de ARN Culture & Business Pride, que por primera vez se celebra en Santa Cruz de Tenerife.



Las entradas para acudir a su intervención en el ARN Culture & Business Pride ya están agotadas pero Supremme de Luxe no duda en "invitar a los tinerfeños a cualquiera de las actividades que se organizan" dentro del marco de este festival que arrancó ayer día 22 y se prolongará hasta el domingo 27 de junio en Santa Cruz de Tenerife. Drag queen, actriz, cantante y presentadora, Supremme de Luxe indica que todas las actividades programadas "son realmente interesantes" y, además, "tan variadas que permiten conocer propuestas y representantes de la cultura Lgtbiq+ que tienen mucho que contar y que mostrar".

-¿Qué le parecen iniciativas como este ARN Culture & Business Pride?

-Conocía esta iniciativa, tanto por noticias en prensa como por lo que me han contado compañeros que han estado allí en otras ediciones, como Rubén Errebeene o Angelita la Perversa. Creo que cualquier iniciativa que fomente la cultura y que además contribuya a dar visibilidad y a mostrar el trabajo y la lucha del colectivo Lgtbiq+ es algo maravilloso y totalmente necesario.

-Comparte actividad con Parodi Paradise, ¿qué es lo que tienen preparado para esta cita?

-Estaremos en una mesa redonda en la que hablaremos de la visibilidrag, es decir, de cómo está la situación del panorama drag en España. Parodi Paradise aportará un punto de vista más joven, más fresco y más actual, y yo podré hablar de cómo he visto la evolución del drag en España en los últimos 20 años. Además, a mí personalmente, me interesa mucho lo que el público asistente quiera aportar y preguntar y pretendo que se establezca un diálogo entre los que estamos en la mesa y todos los asistentes.

-Llega en mitad del tremendo éxito que ha supuesto Drag Race España. ¿Se veía venir este éxito o le ha sorprendido?

-Drag Race es un formato de éxito internacional y había muchísimas ganas de su adaptación española. Sí que esperábamos que el formato funcionase bien, pero la verdad es que está superando todas nuestras expectativas.

-Y es también su primer trabajo al frente de un programa. ¿Es una de las pocas actividades que le faltaba por probar con una carrera como la suya?

-Pues la verdad es que sí. Nunca había imaginado que iba a tener el placer de estar al frente de un formato como este.

-Dada su amplia trayectoria, ¿en qué punto considera que se encuentra España en lo que a derechos Lgtbiq+ se refiere? Precisamente su intervención lleva por título The new rainbow times, ¿eso es una declaración optimista, no?

-Estamos bastante mejor que hace años, eso es obvio, pero no nos podemos relajar. Actualmente no es raro, por desgracia, escuchar un discurso de odio y aún se plantea la posibilidad de recortar derechos conseguidos. Además, lo que es más importante, en muchos países todavía la homosexualidad se pena con la muerte. Por otro lado, aún tenemos que luchar mucho por los derechos de las personas trans, porque se lo debemos, por todo lo que han aportado y luchado desde los orígenes del movimiento Lgtbiq+.

-Precisamente su visita llega pocas semanas después de que el Parlamento de Canarias aprobara la ley trans.

-Me parece maravilloso y un ejemplo a seguir.

-Hasta la llegada de la pandemia, no le faltaba el trabajo en espectáculos en directo. ¿Ha cambiado mucho su día a día con esta nueva situación?

-La pandemia para los artistas ha sido devastadora. Yo, dentro de lo malo, no me quejo, ya que pude acceder a las ayudas de autónomos sin ningún problema y gracias a ellas he podido vivir estos meses. No era una situación buena, pero por lo menos podía mantener mi casa y hacer la compra. Mentalmente ha sido bastante duro por el hecho de no saber cuándo se iba a poder trabajar de nuevo, la incertidumbre creo que ha sido lo peor. En Madrid es cierto que se han fomentado los espectáculos en directo en los bares y discotecas para que la gente estuviese sentada y, a la vez, entretenida. Pero ha sido duro porque los aforos son muy limitados y los horarios muy restringidos, por lo que ha habido que adaptarse a esta nueva situación y, lógicamente, no se podía ganar el mismo dinero de antes. A principios de este año apareció Drag Race en mi vida y además de una maravillosa oportunidad profesional, me ha aportado tranquilidad y estabilidad, por lo que me siento muy afortunada y estoy muy agradecida de esta oportunidad que se me ha ofrecido.

-Precisamente el arte de un transformista esta también en interactuar con el público. ¿Se ve haciendo espectáculos a través de internet o generando nuevos formatos para salvar este bache?

-Pues sí que los he hecho durante la pandemia, pero me sigo quedando con el directo sin lugar a dudas. Pero es cierto que por todo lo que nos ha tocado vivir, se ha desarrollado mucho la producción a través del streaming y la idea de fusionar espectáculo en directo y streaming sí que me parece atractiva y creo que puede tener bastantes posibilidades de cara al futuro.

-Supremme de Luxe ante todo es un artista polifacético. ¿Se queda con alguno de los palos que ha tocado a lo largo de su dilatada carrera?

-Sin duda alguna, con el teatro.