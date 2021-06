Con la recuperación de la normalidad, ¿cómo se está viviendo la llegada del verano y el hecho de retomar las actividades con los usuarios?

Para Manuela Parras, residente del centro DomusVi Jardines de Llíria, “Todos los residentes hemos deseado mucho poder volver a salir del centro. La actividad que más me gusta son las salidas al mercado de Llíria en las que aprovecho para comprarme lo que necesito o converso con la gente, además me encanta sentarme en una terraza a tomar un refresco. Pero sobre todo, lo que más feliz me hace es poder salir con mi familia y con la recuperación de la normalidad he podido ir a casa de mis hijos y compartir también con ellos unos días. La residencia se llena de actividades y esto nos anima mucho”.

¿Qué tipo de actividades se están llevando a cabo tanto dentro como fuera de los centros y cuáles son las que están generando más entusiasmo?

En especial generan mucha ilusión las esperadas salidas del centro, ya sean culturales como visitar una exposición, o paseos por la naturaleza por el Parque Natural de San Vicente, entre otros. También las salidas para retomar las relaciones con el entorno y la comunidad como son las salidas al mercado ambulante, por ejemplo o a los diferentes parques que nos ofrece nuestra población.

Por otro lado, también se desarrollan actividades al aire libre aprovechando nuestro bonito jardín que nos ofrece muchas posibilidades. Algunas de ellas son los talleres de jardinería, paseos, partidas de petanca o simplemente hacer una tertulia en el porche fomentando las relaciones sociales entre nuestros residentes.

La llegada de la vacuna fue una bocanada de aire fresco para todos, ¿cuáles han sido las mejorías que se han percibido en el día a día del centro y cómo han vivido los residentes esta mejora general de la situación?

La esperada vacunación ha traído varias mejorías que han permitido ir acercándonos a recuperar la actividad normal del centro.

En primer lugar, la tranquilidad para el personal y las familias, así como para los residentes. Algo que también se ha visto favorecido al conocer que la incidencia de casos en general ha disminuido, así como que en las residencias ya casi no hay contagios desde la vacunación.

Otra gran mejora es la flexibilidad de las medidas de seguridad adoptadas por la administración pública. Ahora que cada vez hay más población vacunada, los residentes pueden recibir visitas de sus familiares con más asiduidad y pueden salir tranquilamente a pasear fuera con ellos del centro, hacer gestiones o pasar días en familia.

También nos alegra mucho que el estado de ánimo de los residentes y de las familias se ha visto muy favorecido, ya no hay tanto miedo y existe mayor felicidad. Paralelamente, el centro residencial se siente más seguro debido a todas las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia hasta ahora, pues se han extremado las precauciones en todo momento y eso ha hecho que hoy en día los residentes puedan sentirse seguros y protegidos.

El verano siempre es un momento en el que los centros aumentan el número de residentes, con nuevos usuarios que llegan en las estancias temporales. ¿Cómo beneficia esta situación tanto a los residentes habituales como a los temporales?

En primer lugar, beneficia a los residentes permanentes del centro, y lo hace de forma especial este año, en el que venimos de meses con restricciones que han limitado el movimiento de gente o entrada de nuevos residentes. Con la llegada del verano y el aumento de residentes, los habituales también perciben aún más la mejoría de la situación, además es un servicio que permite también que los familiares y cuidadores disfruten de unas merecidas vacaciones. También es positivo conocer nuevas personas y conocer otras realidades. Por supuesto es importante compartir experiencias y vivencias con iguales.

En cuanto a los residentes temporales, el hecho de salir del domicilio familiar para pasar unos días fuera de casa es un lujo que durante un año entero no se ha podido disfrutar. Se trata de un período diferente y agradable, que les da la oportunidad de conocer gente nueva, compartir aventuras y disfrutar de la compañía de otros. Salir unos días de la rutina habitual promueve una buena sensación de respiro y bienestar, así como de sociabilidad.

¿Qué beneficios tienen los programas personalizados de estancias temporales de verano para los familiares?

Uno de los servicios más solicitados de DomusVi, especialmente en época de verano, son las estancias temporales y de respiro familiar. Este formato se adapta a las necesidades de cada familia para atender en las residencias a las personas mayores cuando no pueden permanecer en su domicilio particular durante un breve período de tiempo, o bien para realizar la recuperación o convalecencia tras una intervención.

Los programas de respiro familiar permiten un período de descanso y de tiempo libre a las personas cuidadoras, al tiempo que las personas mayores están cuidadas y atendidas durante todo el día por equipos de profesionales que se esfuerzan por brindarles el mejor servicio. Les ofrecen una atención personalizada, así como actividades terapéuticas que fomentan el envejecimiento activo, terapias no farmacológicas y actividades de ocio que favorecen el bienestar de las personas, no sólo física sino también psíquicamente.

Las familias son una parte imprescindible de la vida del centro. Con la vuelta de las visitas y la normalidad participando en el día a día del centro, ¿cómo valoran la situación actual?

Para Marina, nieta de la residente María Gómez, “Cuando nos comunicaron que no podíamos visitar a la abuela me supo muy mal, sobre todo por ella, fue duro. Pero el personal del centro nos ofreció la posibilidad de seguir comunicándonos virtualmente y esto ayudó. Gracias a ello pudimos verla casi a diario y ver cómo se encontraba. Cuando nos informaron de que se retomaban las visitas nos alegramos mucho, aunque aún tomamos medidas de seguridad y claro es complicado limitarte a no tocarla ni abrazarla durante las visitas. Ahora tenemos muchísimas ganas de retomar y disfrutar finalmente esta nueva normalidad, podemos salir y dar paseos sin tantas restricciones, lo que es un placer”.

Partida Casa Carreres, s/n

46160 Llíria, Valencia

Teléfono.: 96 278 21 72

Email: direccion.jardineslliria@domusvi.es