Alice Campello es una modelo italiana y, además, la mujer del futbolista Álvaro Morata quien ha tenido especial protagonismo en la selección española de fútbol durante la Eurocopa 2020. Precisamente durante el encuentro de semifinales de ayer disputado entre Italia y España en Wembley, Morata fue el artífice del gol del empate.

Este tanto, que para la afición patria supuso un punto de esperanza, fue el pistoletazo de salida para que algunos aficionados italianos comenzaran a acosar a Campello a través de las redes sociales enviándole graves amenazas y ofensas dirigidas tanto a ella como a su marido e hijos.

Frases como: "ojalá un infarto para vosotros y vuestros hijos", "tu marido tiene cáncer de perro, y tus hijos también", "¡vaca de mujer, no puedes ser de Venecia! En lugar de exhibir su dinero, ¡ayude a la gente perra!", "no te atrevas a publicar fotografías del gol de Morata, o de lo contrario iré a tu casa y te quemaré vivo en Instagram", son algunos de los mensajes que ha recibido esta joven a través de su perfil de Instagram.

Campello no ha dudado además en contestar a todos aquellos exaltados que se han dedicado a amedrentarla escudándose en el anonimato y el escudo que ofrecen las redes sociales. "Honestamente, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un factor de 'ser italianos'. sino de ignorancia. Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que es un deporte para unirnos y no para desahogar nuestras frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable".