Depresión: voy a tomarme una pastilla antes de que la vida me haga efecto

Fue Freud quien dijo que frente a una psique dañada los escritores (y por extensión los artistas) pueden ser a la vez el enfermo y el médico, o lo que es lo mismo, que la escritura puede tener un efecto terapéutico para quien la practica. Se esté o no de acuerdo con esta idea -no todos los escritores la suscribirían- lo cierto es que el asunto de la melancolía, la bilis negra como se la conocía en el pasado, o la depresión como se la conoce en la actualidad, ya no es solo el trasfondo desasosegante de tantas y tantas novelas sino el motor de libros de memorias apenas disfrazadas de ficciones en las que se exhibe sin tapujos la enfermedad mental. Y aunque la literatura no sirva para nada desde el punto de vista práctico, es evidente que esos libros pueden funcionar como consuelo para el lector.