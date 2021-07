La valenciana Marta Lozano acudió al Festival de Cannes con un increíble vestido mono rojo del conocido modista Lorenzo Caprile. El diseño consistía en la combinación de un vestido con vuelo y unos pantalones ajustados, además de una larga cola efecto capa, y un escote drapeado en forma de barco. El vestido mono lo combinó con unas sandalias plateadas del diseñador italiano Giuseppe Zanotti.

La influencer completó el look con unos pendientes y un anillo de la famosa casa de joyas Messika. Del maquillaje y la manicura que lució se encargó la prestigiosa marca de maquillaje de lujo Dior. Finalmente, Lozano optó por recogerse el pelo con un elegante moño alto.

Marta Lozano, además de tener un gran estilo vestir, es una mujer emprendedora. La joven confesó que ha sufrido acné, y que este fue el motivo que le llevó a crear hace unos meses su propia marca de cosmética: Glowfilter. "Porque no son los filtros los que te definen, porque no es el brillo de la pantalla el que te ilumina, porque los hashtags no tienen el sonido de tu voz", estas son las palabras que encontramos en la página web de la marca y que muestran que Lozano quiere que sus productos se basen en en potenciar la belleza natural, entre la artificialidad que se respira en las redes sociales.

Hace unos días se hizo viral la romántica pedida de matrimonio de su novio, Lorenzo Remohi, en una embarcación y con la luz del atardecer. El vídeo que subió Lozano a su cuenta e Instagram cuenta ya con casi tres millones de reproducciones.

De lo que no hay duda es de que la valenciana, que ya causaba furor entre sus seguidores, ha sorprendido en la Alfombra Roja de Cannes y que, además de glamour, tiene iniciativa para encabezar proyectos y perseguir sus sueños.