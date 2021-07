Un geriátrico de Alicante vuelve a cerrar sus puertas por un brote de covid-19

En estos casos la Conselleria declara brote abierto aunque se produzca un único contagio de un usuario o trabajador. No obstante, no lleva aparejado medidas de aislamiento de los usuarios y se mantienen las salidas de fuerza mayor. Por ejemplo las consultas médicas, siempre que el usuario no sea positivo en covid, o las visitas en el proceso final de vida en función de lo que determine el protocolo y bajo la autorización de la dirección del centro.