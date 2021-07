Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, o Supervivientes, y desde hace unos años, también en First Dates. El último descubrimiento del programa ha sido Marta, una valenciana de 41 años que trabaja en Zara, y que sorprendió al presentador del programa, Carlos Sobera, diciéndole que ella estaba buscando "un buen empotrador".

Su cita fue con Argimiro, un agente de seguros de 42 años de Madrid, y a quien Marta impresionó desde el primer momento, "Físicamente me ha gustado", aseguró. Durante la cena, la valenciana se pidió una cerveza y el madrileño una copa de vino, y cuando les sirvieron la bebida y brindaron, ella dijo: "Bueno, quien no folla...", a lo que Matías, el camarero del programa añadía: "Sí, es ,muy importante lo de apoyar".

Durante la conversación que compartieron, la dependienta confesó a su cita que tiene una cuenta de Tik Tok y que graba algunos vídeos no demasiado aptos para los más pequeños, en los que espeta cosas como "quiero que la tenga muy grande" o "a mí me gustan empotradores". De hecho, durante la cena Marta habló de que sus dos hijos, de siete y diez años, le han preguntado alguna vez qué es un empotrador y que ella, tirando de imaginación, les ha respondido que "es alguien que sepa montar muebles porque vosotros sabéis que de bricolaje no sé".