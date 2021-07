Cada dos horas y media se suicida una persona en España, lo que asciende a una cifra de diez suicidios diarios, y que supone el doble de muertes que las producidas por accidentes de tráfico. Debido a estas cifras, el suicidio es un tema muy presente en la actualidad porque muchas personas están tratando de eliminar el tabú que existe alrededor de la problemática, como María Snake, una ex concursante de "La isla de las tentaciones". La influencer se pronunció al respecto el 19 de julio en su cuenta de Instagram a través de un vídeo que publicó en IGTV: "Creo que es necesario hablar del tema y darle visibilidad".

La joven explicó que su antigua pareja sufría una profunda depresión durante año y medio y que, finalmente, decidió quitarse la vida. María culpa a los pocos medios que existen en la sanidad pública para las personas con problemas de salud mental: "En este país la salud mental tiene un vacío muy grande que le está costando la vida a miles de personas al año [...] Las personas que sufren enfermedades mentales tienen que esperar dos meses para ver a un psicólogo o a un psiquiatra".

María comparte con sus seguidores, entre lágrimas, que no supo cómo ayudar a su ex novia, que se sentía impotente porque no había sido educada emocionalmente para saber cómo gestionar la situación. Considera que, además de mejorar los recursos económicos, materiales y humanos destinados a la salud mental, el sistema educativo debe impartir conocimientos que ayuden a poder socorrer a las personas cercanas con depresión. "Es un camino largo, pero creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte y buscamos la manera de escucharnos los unos a nosotros, la situación puede mejorar", señala.

Además, la influencer rechaza la teoría conocida como "efecto llamada" que sustenta que hablar del suicidio de manera pública puede incrementar las cifras de suicidios: "Hablar del suicidio no significa que estés incitando a la gente a que se suicide, sino que es prevenir que alguien se quite la vida. Hay que hablar de ello".

La joven se despide en el vídeo pidiendo que se hable del suicidio y que se luche por una sociedad en la que las personas que tienen problemas mentales no se sientan desamparadas ni solas: "Es muy importante visibilizar el suicidio y yo espero haber contribuido a ello un poco".