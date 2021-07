"Defenderemos una rebaja en el IVA de los productos de higiene femenina y pañales"

El Ministerio de Igualdad ha conseguido sacar adelante en las últimas semanas varios de sus proyectos importantes: la ley ‘sí es sí’, la ley trans y el paquete de medidas urgentes frente al repunte de asesinatos machistas. La secretaria de Estado, Noelia Vera, explica las medidas aprobadas y los proyectos futuros, entre ellos la reforma de la ley del aborto que abordará otros temas como la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

Las medidas urgentes contra la violencia machista incluyen un “instrumento estandarizado” que facilitará la detección en atención primaria. ¿En qué consiste?

El catálogo de medidas surgió de una situación de alarma machista. Lo llamamos así para que se entendiera su gravedad. De ahí nació la necesidad de revisar las herramientas y ver qué podemos mejorar. Y una de las conclusiones es que las víctimas y su entorno tienen que saber que hay muchas puertas por las que se puede entrar para recibir ayuda y acompañamiento. Y nos parecía importante, porque es una demanda de la sociedad civil, que los servicios públicos de proximidad, como los centros de salud, fuesen una de esas puertas. Pero la sanidad demandaba formación y un instrumento que permitiese una mejor detección, con preguntas concretas, que sirvan a los profesionales para identificar los casos de riesgo.

¿Qué presupuesto conllevará el catálogo?

Tenemos un presupuesto que es el más grande dedicado a este problema. En él se incluyen 80 millones, que se reparten con el resto de ministerios, y ese es el presupuesto que se va a utilizar.

El pacto de Estado cumple cuatro años. ¿Cuántas medidas se han cumplido? ¿Van a impulsar su renovación?

La intención es que el pacto se institucionalice, que independientemente de quien gobierne. Respecto al grado de cumplimiento, estamos en un 80%. Este año ha tenido un empuje brutal, así como los compromisos con el Convenio de Estambul, con la aprobación de la ley ‘sí es sí’, la creación de centros de crisis para asistir a las víctimas de violencias sexuales 24 horas, la ampliación del 016 y las medidas urgentes, que son fundamentales.

¿Cuándo habrá educación sexual igualitaria y reglada en los centros educativos?

Para ello se han dado pasos decisivos en la última ley de educación, pero como es parte del ADN del Ministerio hemos introducido en la ley ‘sí es sí’ y en ley trans medidas para todas las etapas de la vida educativa contra cualquier tipo de discriminación y violencia. Además, vamos a realizar campañas muy enfocadas a los adolescentes. Pero efectivamente, la educación sexual tiene que ser parte del currículo.

¿Los próximos presupuestos rebajarán el IVA de los productos de higiene femenina?

Hemos pasado de disputar la tasa rosa a la morada. Esto significa que no solo vamos a defender desde este ministerio que la rebaja se dé en productos de higiene femenina sino también en los que tienen que ver con el cuidado, como los pañales. No es una competencia de Igualdad pero me pongo la etiqueta de Unidas Podemos, porque creemos que es de justicia negociarlo.

¿Cree que la ley ‘sí es sí’ tendrá apoyo suficiente en las Cortes?

Por supuesto. Con el caso de ‘la Manada’ quedó claro que la sociedad va por delante de los políticos y que el consentimiento tiene que ser el centro de cualquier relación sexual y que existen una serie de violencias contra las mujeres que tienen que ser sancionadas.

En esta ley, se han introducido medidas contra el proxenetismo, ¿eso conllevará a la desaparición de todos los prostíbulos?

Hemos recuperado la tercería locativa, es decir, que se sancione a los terceros que se lucren de la explotación sexual. No sancionaremos a las mujeres cuando se ponen de acuerdo para alquilar un piso y ejercen por su cuenta sino que atacamos a los proxenetas. A partir de ahí hay que seguir trabajando. Por ejemplo, tenemos presupuestado un plan de inserción sociolaboral para las víctimas de trata. Esto es fundamental porque cualquier medida debe contar con que a estas mujeres no se les deje tiradas. Tenemos que seguir dando pasos pero la lucha contra la industria proxeneta es decidida.

Un sector del feminismo sigue rechazando la ley trans, aunque haya que esperar tres meses a obtener el cambio de sexo. ¿Qué opina? Es una ley que protege derechos humanos y todo lo demás son discursos torticeros, que están dando la espalda a la realidad y están bastante cerquita de colocarse en un punto de LGTBIfobia. Esta ley es un avance para el colectivo, por muchas cuestiones. Por primera vez se considera que las personas trans no son enfermas. Y se prohíbe la terapia de conversión. Y la autodeterminación de género es un derecho. Nadie tiene por qué decir quién eres y cómo vivir tu identidad.

Dicho sector teme que algunos hombres se aprovechen en competiciones deportivas y para burlar las leyes que protegen a las mujeres.

Eso sería fraude de ley, nadie puede cometer un delito y luego cambiarse de identidad de género para sacar rédito. Estos discursos instalan que las personas trans deciden cambiarse el sexo, algo que supone una dificultad de vida enorme, porque sí, como si fuera pasear por el parque comiendo pipas.

En la reforma de la ley del aborto, prevén atajar la violencia obstétrica, pero el Colegio de Médicos rechaza que exista en España.

Los organismos internacionales hablan de violencia obstétrica, como una vulneración de los derechos de la mujer y que es un tipo de violencia que hay regular. En ese sentido nos vamos a mover. Hemos iniciado un proceso participativo, que está liderando el Instituto de las Mujeres, que se reunirá con sanitarios, el movimiento feminista, la sociedad civil y expertos con la voluntad de llegar a un acuerdo. Además, hay que abordar un tema más profundo y que tiene que ver con las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. A partir de ahí hay que reconocer que la violencia obstétrica existe, que está invisibilizada y normalizada y por eso tenemos que nombrarla porque, si no se nombra, no existe.

¿Se facilitará que las mujeres firmen consentimientos informados ante procedimientos invasivos en el parto?

El parto respetado estará el centro de la legislación. Es importante reconocer que las mujeres tienen derecho a ser informadas y a tomar decisiones sobre su parto, su posparto y su maternidad. Son cuestiones que se rigen por una perspectiva masculinizada y tenemos que aportarle una visión de género.

¿Cómo se prevé garantizar el aborto en los centros públicos si a la vez se garantiza la objeción de conciencia?

Tenemos casos recientes que invitan a pensar en que se puede llegar a consensos, como la ley de eutanasia. Tenemos que tener reuniones con las comunidades para ver qué está pasando porque no puede ser que dependiendo de donde vivas puedas acceder a la sanidad pública o no. La ley del aborto fue un avance histórico pero se ha quedado desactualizada, hay que garantizar el derecho y a abordar también el acoso en las clínicas privadas, donde se insulta a las mujeres y los profesionales. Todo en un proceso participativo.

¿En esa ley se acabará con las agencias que facilitan la gestación subrogada?

Primero se va a reconocer como un tipo de violencia contra la mujer y luego vamos a atacar algo fundamental, la publicidad que hacen esas empresas.

Para facilitar la conciliación, han aprobado el Plan Corresponsables, pero está dotado con una partida modesta. ¿Se va a incrementar?

El plan supone que por primera vez el Estado se corresponsabiliza y atiende a la crisis de cuidados. Está dotado con 200 millones que se destinan a una bolsa formada por jóvenes o mujeres adultas que certificarán su experiencia y aportarán el servicio a domicilio o en espacios habilitados. Es una política semilla, modesta pero la pretensión es que aumente y sea el inicio de un sistema estatal de cuidado.

¿Y qué más van a hacer?

Abordar los cuidados va mas allí de ese plan, hemos avanzado pero queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, rescatar la educación de 0 a 3 años y abordar el cuidado de los mayores con el plan de choque de la dependencia. Y vamos a colaborar con Trabajo en la ley de tiempo corresponsable, que va a atacar los puntos de desigualdad en el mercado laboral. Y es importante resaltar también los decretos de igualdad retributiva y transparencia salarial, que por primera aúnan a sindicatos, empresa y administración.