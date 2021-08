El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Ayer mismo dos de las colaboradoras que cada fin de semana protagonizan las peleas de plató (Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio) han vuelto a enfrentarse. Rubio, en conexión en directo desde Málaga, ha criticado la actitud de su tía con gente como Kiko Hernández que continúa criticando tanto a Terelu como a la matriarca del clan de las Campos. Ha estallado la pelea entre ellas... y las redes sociales finalmente le han dado la razón a Alejandra.

"Hay que tener un poco de dignidad", le decían los usuarios de Twitter a las Campos defendiendo que Alejandra Rubio se meta con todos aquellos que se meten a su vez con su familia en los platós de televisión.

Toñi Moreno en Viva la Vida

Y si la polémica del sábado fue gorda, la pelea del domingo no se quedó atrás.

Y es que durante los primeros minutos del programa José Antonio Avilés, como suele ser habitual, intervenía soltando varios tacos por la boca. La presentadora del formato de Telecinco, Toñi Moreno, se veía obligada a parar el programa ."No digas más tacos que está mi hija viendo el programa", le decía ."Vaya responsabilidad que tenemos ahora por todo lo que podamos decir", respondía Isabel Rábago.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacciones de verano. Y la pregunta que todos se hacía es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.