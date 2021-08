"Tras el covid, los viajeros van a huir más de las masificaciones”

Lucía y Rubén llevan ocho años viajando por todo el mundo. En el año 2013 lo vendieron todo. Trabajando los dos en el sector de la publicidad, pudieron comprobar que existían diferentes opciones para trasladar lo que ellos hacían en su trabajo a sus viajes. Vieron que no tenían que depender de un lugar físico y decidieron dar la vuelta al mundo. Compraron un billete de solo ida a Pekín y durante ese viaje grabaron su documental 'Around Them' en el que entrevistaron a 15 mujeres de 15 países.

Como ellos dicen, “de alguna manera somos prisioneros de nuestra ansia de libertad constante y eso no sabemos si es bueno o malo”. En su estilo de vida como viajeros hubo un punto de inflexión cuando ella se quedó embarazada y sumaron a su hijo de ahora cuatro años a sus viajes. En esa época trabajaron para la aerolínea Iberia generando contenidos y haciendo fotografías de diferentes partes del mundo, por lo que convirtieron sus viajes en un trabajo. A la vez, mientras viajaban aprovecharon para rodar su documental 'El síndrome del eterno viajero'. Siempre han ido combinando sus producciones propias como documentales o libros con proyectos con marcas como Momondo, Trivago o Vodafone. En estos proyectos tampoco tenían la necesidad de estar siempre de manera presencial. Todo lo que van haciendo lo cuentan en su blog donde inspiran a la gente a hacer lo mismo que ellos.

La llegada del covid

El último planteamiento de Lucía y Rubén fue comprar una furgoneta y recorrer el mundo. Su intención era empezar por las Islas Canarias, seguir con Marruecos y recorrer Europa durante dos o tres años. Justo al llegar a Canarias apareció el covid y se tuvieron que quedar allí. Lucía asegura que son poco de esperar a ver qué pasa. Como dice Rubén: “No queremos esperar a la siguiente ola, queremos coger esta”. De no ser por la situación sanitaria del momento, hubiesen organizado una ruta por distintos sitios aprovechando el estreno de su documental y de esta manera ir publicándolo por diferentes destinos, pero se tuvieron que adaptar a la situación.

Decidieron comprar una casa, la Morada de madera, en Fuerteventura y alquilarla mientras vivían en la furgoneta y viceversa. Fueron combinando el alquiler de las dos viviendas. Durante ese tiempo también crearon un 'podcast' en el que hablaban de sus viajes y reflexiones. Además del suyo, también crearon un programa para otras marcas. Utilizaron el tiempo de la pandemia para crear estos tipos de contenido. Publicaron dos libros 'Algo que recordar viajando con mochila' en el que narran sus historias y viajes, y 'Algo que recordar viajando con bebé', en el que explican cómo es vivir estas aventuras con un hijo.

Lucía afirma que después del covid "la gente va a huir más de las masificaciones y buscarán rutas alternativas más enfocadas a la naturaleza”. Además explica que desde la pandemia les escriben muchas familias preguntando por la furgoneta ya que es una forma muy segura de viajar y más aún con la situación sanitaria actual.

Ahora Lucía está embarazada de nuevo y saldrán a hacer un viaje por Europa más corto teniendo en cuenta el embarazo, pero aseguran que cuando hayan pasado cinco meses tras el nacimiento de nuevo bebé, volverán a emprender otro viaje ya más largo con la furgoneta para más independencia y sobre todo ahora, seguridad.