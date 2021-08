Sol, playa, piscina y música. La combinación perfecta del verano y el momento que esperan decenas de artistas nacionales e internacionales para convertirse en el rey o la reina musical de la temporada. ¿Quién se hará con el deseado título de la canción del verano? Cada vez es más difícil porque cada vez la oferta es mayor. Sin embargo, y más allá de las listas de éxitos de las radios musicales, son tres los termómetros que permiten saber quién se ha llevado el gato al agua este verano. Youtube, Tiktok y Spotify.

Por el momento, Spotify ya ha dado su veredicto. La plataforma de música en línea acaba de publicar su lista de éxitos musicales para este verano que acaba y no cabe duda de que, una vez mas, los ritmos latinos siguen de moda. Pero si se trata de saber quién se ha hecho con los oídos del mercado nacional la respuesta simple. Rauw Alejandro, sí Rauw no Raúl. A este puertorriqueño le han sobrado apenas tres meses para convertir a su pegadizo "Todo de tí" en un verdadero superventas al que no se le resiste nada ni nadie, ni la mismísima Rosalía. Es la canción más escuchada en Spotify durante todo el verano y parece que el fenómeno que arrancó como una de las canciones favoritas para hacer pequeños videos en Tiktok va para rato.

Rauw Alejandro no es el único puertorriqueño que se ha colado en lo más alto de las canciones más escuchados. El también boricua Bad Bunny ha conseguido colocar su "Yonaguni" como la segunda canción más oída este verano. La tercera posición se la lleva este año “Qué Más Pues”, de J Balvin y María Becerra, uno de los artistas que nunca fallan en el top 10 del verano, seguido del estadounidense Justin Quiles con “Loco” y el tema de Sebastián Yatra y Myke Towers “Pareja del Año”, que ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente.

Triunfo de lo latino y la música en español

De lo que no cabe duda es de que la música en español ha vuelto a ser la favorita de los usuarios durante estos meses. La sexta canción en la lista de Spotify es para “Tiroteo - Remix”, del mallorquín Marc Seguí junto a Pol Granch y Rauw Alejandro, seguida del tema “Miénteme”, de TINI y María Becerra.

Las últimas tres posiciones de la lista la protagonizan “La Historia”, de El Taiger y DJ Conds ; “Pepas”, de Farruko; y “AM - Remix” (décimo), de Nio García junto a J Balvin y Bad Bunny.