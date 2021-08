La portavoz del Partido Popular, Miriam Guardiola, ha criticado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se lave las manos y se vaya del Mar Menor sin compromisos concretos, porque el Mar Menor necesita hechos y actuaciones urgentes no buenas palabras".

Guardiola ha advertido que no permitirán que el Plan de Vertido Cero "sea enterrado". "Ahora no solo lo tienen en un cajón, sino que lo quieren en la basura y no vamos a permitir que un trabajo de más de 3 años, consensuado con la sociedad civil, la comunidad científica y las administraciones desparezca, porque no nos podemos permitir el lujo de perder más tiempo", advierte.

La información que llega sobre la crisis ecológica del Mar Menor a Europa y otros continentes donde el sector agroalimentario de la Región de Murcia tiene clientes ya está afectando a las relaciones comerciales. Las imágenes de peces muertos vienen acompañadas en los periódicos internacionales de un análisis sobre las causas que han originado este problema, y la principal es el vertido de nitratos y fosfatos a la laguna procedentes de la actividad agrícola del Campo de Cartagena.

Esto ha llevado a distintos operadores agroalimentarios y cadenas de supermercados a pedir a las empresas que exportan sus productos cultivados en la cuenca del Mar Menor que no mencionen en la etiqueta que las frutas o verduras llegan de Murcia sino de España, un término más genérico que busca sortear la mala imagen que, según el sector agrícola, ya se está dando de los alimentos murcianos en el extranjero.

Santiago Martínez, presidente de la Fecoam, señala que hasta ahora el impacto de estas noticias no ha ocasionado la cancelación de ningún pedido, pero de seguir esta dinámica «de culpabilizar a la agricultura como detonante del problema», no le extrañaría que ocurriera. Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, señala que distintas empresas ya han tenido problemas con sus clientes en Europa: "Me consta la preocupación del sector, nos estamos cargando la imagen de garantía de calidad de nuestros alimentos". Como ya ocurrió en 2019 tras la anoxia que provocó otra mortandad masiva de peces, las cadenas de supermercados extranjeras han vuelto a preguntar si el agua que se ha empleado para el riego de los productos que compran es legal o qué carga de fertilizantes tiene.

Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio, en declaraciones a Cadena Ser, señala las mismas consecuencias: "Esto ha saltado a la información internacional y en Centroeuropa los clientes nos están pidiendo que en los envíos no ponga origen Murcia, sino origen España". Desde COAG Murcia remarcaban que, "si bien es cierto que el uso de nitratos en el pasado ha sido una de las causas del deterioro del Mar Menor, no la única; también es constatable que este sector ha sido el único que ha mejorado de forma urgente y drástica sus prácticas".

UPA Murcia subrayaba estos días que «siempre» han dicho que «si en el origen fuimos parte del problema, queremos también ser parte de la solución. Reclamamos respeto y apoyo para las explotaciones familiares, lo que es compatible con la crítica a las malas prácticas y las exigencias a otros sectores económicos y actividades que también deben ser parte de la solución.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se posicionó ayer en lo referente al Mar Menor señalando que, "efectivamente, puede haber algunos agricultores que han llevado a cabo alguna infracción en materia de agua o de fitosanitarios, que va en contra del prestigio y de la reputación del conjunto de agricultores y ganaderos de la zona", y remarcó en una entrevista a Europa Press que "no cabe una producción agroalimentaria que no sea sostenible".

Las organizaciones agrarias y exportadoras de la Región, entre ellas Proexport, Fecoam y Apoexpa, junto a COAG, ASAJA y UPA, se reunieron ayer para acordar un pronunciamiento conjunto la semana que viene, previa reunión con el consejero Luengo, para defender al sector de los "ataques" que recibe estos días. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a que la próxima semana se reuniría con el sector agrícola para abordar la problemática del Mar Menor.