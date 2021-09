La actriz Pamela Anderson se une a la lucha a favor de la protección de las aguas de la Antártida, impulsado por el grupo 'Antarctica2020', que reúne a relevantes personajes de todos los ámbitos que quieran proteger el ecosistema antártico, según informa dicho colectivo este miércoles a través de un comunicado.

Para la actriz, es "aterrador" ver cómo el planeta está alcanzando su "límite", llegando a situaciones que conllevan "efectos desastrosos" en la fauna que habita en la Antártida, como pingüinos, focas y ballenas.

El deshielo de la Antártida es cada vez más rápido a causa del calentamiento global. Por ello, se han puesto en marcha "tres propuestas" llevadas por el grupo 'Antarctica2020' para proteger la Antártida Oriental, Mar de Weddell y la Península Antártica, es decir, cuatro millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo abarcan un 1% del océano.

Sin embargo, aseguran que el avance "ha sido lento" a pesar de la necesidad de actuar con eficiencia y rapidez y "exigen" que los estados miembros que se reúnan el próximo mes de octubre en la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCAMLR), se mantengan "unidos" para alcanzar los objetivos de protección.

Las aguas gélidas de la Antártida tienen un papel "primordial" en la temperatura del planeta, ya que "regula" el sistema climático y mantiene la Tierra "fresca y habitable", detalla la 'Antarctica2020' en el documento.

Asimismo, el papel activista de la actriz y su participación en el grupo, supone "una voz poderosa para el planeta", quien sostiene que, cada vez más, hay que "replantear" la relación del ser humano con la naturaleza "de forma radical".

Por ello, Anderson advierte de la importancia de la Antártida en el funcionamiento del planeta, el cual "puede afectar por completo a nuestras vidas".

Además, la actriz añade que la sociedad debe "luchar por ellos mismos", así como por las generaciones futuras, "porque hay mucho que perder si es que no lo hacemos".

El grupo Antarctica2020 colabora además con otras organizaciones asociadas, como la Coalición para la Antártida y el Océano Austral (ASOC, por sus siglas en inglés), The Pew Charitable Trusts, Ocean Unite, Sea Legacy y Only One.

Otros conocidos personajes que también son miembros de este colectivo son Philippe Cousteau, Sylvia Earle, Slava Fetisov, José María Figueres, Ashlan Gorse Cousteau o el periodista Amaro Gómez, entre otros.