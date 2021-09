¿Por qué estás con tu pareja?

Las estadísticas nos dicen que alrededor de la mitad de parejas que se forman, se deshacen. Y yo me pregunto: ¿esto quiere decir que, la mitad que no se deshace, son felices? Desgraciadamente no. Estar en pareja, mantener la relación, no implica que se sea feliz (al menos, en aquella área de su vida).

Y, entonces, si alguien no es feliz con su pareja… ¿cuáles son los motivos que les impide separarse? Quizás eres de las personas que se preguntan esto. O quizás eres de las personas que estás en pareja y no eres feliz con aquella persona y no sabes muy bien qué te impide separarte y cambiar la situación.

Aviso que este artículo no pretende ser una apología de las separaciones y, a pesar de esto, lo que sí busco es invitarte en ti (y a todas las personas que lean) a tener relaciones sexo-afectivas que nos enriquezcan.

Reflexionemos un poco: ¿cuál es el motivo que hace que estés con tu pareja? (si ahora no tienes pareja, te puedes hacer la misma pregunta valorándolo con la última relación que has tenido). Quizás la primera respuesta que viene a la cabeza es: porque lo amo. Vale, de acuerdo. Entonces… ¿qué quiere decir amar? Porque amar, aparte de que haya cierta atracción hacia la persona con quien estamos, tendría que implicar que la relación nos enriquece, que recibimos cosas y le sufrimos, de manera, más o menos, equilibrada, que nos divertimos, que nos cuidamos, que nos apoyamos cuando lo necesitamos. Está claro que siempre se pueden vivir épocas más complicadas, pero hay cosas que no tienen que faltar nunca en una relación (y esto se puede extrapolar a todo tipo de relacionas, pero yo me centro en hablar de las sexo-afectivas).

A mí me decían: “cuando tienes pareja te sale la curva de la felicidad!”. Y se armaba cachondeo con los supuestos kilos que se ganan cuando tienes pareja (alguna día hablaremos de este tipo de 'gordofobia'). Y resulta que tenían razón, pero no con la curva de la panza. Por mí la curva de la felicidad cuando estamos en pareja es todo aquello que te engorda a nivel emocional, intelectual, de diversión. Aquellas cosas que aprendes con aquella persona y que incorporas dentro de ti, por siempre jamás. Esta es la verdadera curva de la felicidad, en pareja.

¿Sientes que tu pareja te enriquece? ¿Te aporta cosas? ¿Haces aprendizajes, a su lado? ¿Os divertís? ¿La escoges cada día? A pesar de todo lo que pueda pasar, y de manera saludable, ¿la sigues escogiendo cada día?

Espero que la respuesta sea un sí rotundo, sin dudas. Y si tienes dudas, hablemos. Que tengas alguna duda no quiere decir que la relación no funcione, queda dicho. Pero quiere decir que, quizás, hay cosas que querrías cambiar, cosas que querrías mejorar. Y todas estas cosas que querrías que mejoraran o que no acaban de funcionar del todo es importante que las puedas hablar con tu pareja. Porque eso sí que es imprescindible en una relación: la buena comunicación.

Por lo tanto, ¿ya tienes identificadas todas aquellas cosas que querrías mejorar? Primero, búscalas, plantéate por qué necesitas que mejoren. Pregúntate, también, qué pasaría si no mejoraran. Y compártelo con ella.

Si tienes claro que tu pareja no te gusta, que ya no te enriquece ni te divierte estar con ella, que no tienes el apoyo que necesitas estando a su lado, ¿qué te da miedo? ¿Qué te impide plantearte salir de la relación? ¿Qué hace que te quedes en un lugar que no te hace sentir bien?

No quiero caer en la trampa de decir que tú eres la única persona que puede resolver esto. Porque no es cierto. No quiero responsabilizarte a ti de que no te atrevas. Vivimos en una sociedad patriarcal y capitalista que apuesta por mantener las relaciones de pareja a cualquier precio, vendiéndonos una imagen del amor que no es amor, que es violencia. Por lo tanto, hemos aprendido a tolerar muchas situaciones que no son buenas para nosotros. Y no tenemos un entorno que nos ayude a tener una buena autoestima, a cuidar de nosotras mismas: nos educan para sacrificarnos y aguantar. Y en el ámbito de la pareja esto está muy presente. Por lo tanto, si no estás bien pero no te atreves a hacer ningún paso, antes que nada: busca apoyo, habla con alguna persona de confianza, busca redes de apoyo que te puedan echar una mano, que te ayuden a plantearte qué deseas hacer, realmente, y que te den el apoyo que necesitas y que, quizás, no encuentras dentro de tu relación de pareja. Estoy convencida que hay muchas personas, las conozcas o no, que tienen muchas ganas de mostrarte su apoyo.