Melendi se ha sacado de la manga el nuevo Padre nuestro, versión redes sociales, en su último tema. En 'Likes y cicatrices', el segundo adelanto de su nuevo y homónimo álbum –el número 11 en su carrera–, el cantante y compositor asturiano explota su vena más ácida para meterle un zasca tras otro a la tiranía del me gusta en internet. Con el sentido del humor que caracteriza sus letras, sí, pero también con la dosis de trascendencia que merece. Detrás de cada me gusta hay una cicatriz. Esa es la idea central de una canción que lleva por título el mismo que su próximo álbum, que saldrá a la venta a finales de año. Con su anterior trabajo, 10:20:40, que se publicó en noviembre del año pasado, Melendi debutó en el número uno en listas de ventas.

«Likes y cicatrices / Va sonando el blues / De la religión de los youtubers / De la comunión de las fake news / Besos sin raíces / ¿Hay alguien ahí? / Qué más da que insultes o critiques / Me da igual lo que piensas de mí / Tú solo deja un like», canta Melendi, que anima a ampliar el ángulo de nuestra mirada para disfrutar sin ambages de la vida. Es un tema irónico y sin prejuicios, ingredientes fundamentales en la receta de anteriores éxitos, como 'Kisiera Yo Saber', 'Con solo una sonrisa' o 'Barbie de extrarradio'.

También es especial el vídeo que lo acompaña, realizado con papiroflexia, que le sirve para ilustrar a la perfección la materia de la canción, que acaba con una oración versionada: «Oremos / Like nuestro que estás en la nube / Santificado sea Youtube / Venga a nosotros tu algoritmo / Y hágase a buen ritmo / Tanto en suscriptores como en el engagement / Perdona nuestros dislikes / Como también perdonamos los de nuestros haters / Danos el millón de likes / No nos dejes caer en el strike/ Más líbranos... más libranos del...Porque quién soy yo, desde mi escritorio, cuando mi gurú me dice que un view vale más que cinco años de conservatorio», sigue el blues de Melendi.

'Likes y cicatrices' llega apenas un mes después del estreno de 'La boca junta con el dúo Mau y Ricky'. El tema, que ha dado lugar a un divertido videojuego inspirado en el vídeo de la canción, ha causado auténtico furor entre los fans del asturiano y es uno de los que más suenan en las radios y ocupa puestos de privilegio en las listas.

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, con millones de testigos de su directo y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, Melendi ha publicado un total de 11 álbumes de estudio y sumado 16 discos de platino.