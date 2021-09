Lo que hacemos mal en la playa: estas son las multas que la Policía pone en la arena

La Policía Local de Elche ha levantado cerca de 470 sanciones este verano por incumplimientos de diferentes ordenanzas locales en las playas de Arenales del Sol, El Altet y La Marina. El Grupo Marítimo y Atención Turística de la Policía (Grumat) han velado este verano por la seguridad en las playas para evitar problemáticas como los hurtos pero también para avisar a los usuarios de lo que no pueden hacer cuando pisan la arena y para sancionar ante incumplimientos.

En este artículo se detalla cuáles han sido las infracciones más comunes esta temporada estival, que ha estado marcada también por restricciones para frenar nuevos contagios de coronavirus.

ENTRAR CON MASCOTAS

130 sanciones

La Policía Local ha levantado 130 sanciones a usuarios que acudieron con sus mascotas a las playas, incumpliendo por tanto la ordenanza de playas en vigor, que data de 2010. La normativa local dispone de cuatro artículos que regulan el acceso de animales, que sólo se permite en el caso de perros destinados a trabajos de salvamento o auxilio a personas necesitadas.

El otro supuesto permitido es cuando se trate de canes de asistencia y que por tanto hayan sido adiestrados en centros especializados oficialmente reconocidos para acompañar y auxiliar a personas con discapacidad, y para ello debiendo estar acreditados como marca la ley autonómica. El término de Elche no cuenta con ningún arenal habilitado para mascotas como municipios cercanos como Santa Pola a pesar de que se intentó gestionar en anteriores mandatos.

BEBER ALCOHOL

58 actas

La Policía Local a través de la Grumat ha levantado 58 propuestas de sanción por incumplir la Ley de Salud Pública Valenciana que prohibe los botellones en la vía pública, en este caso en las playas. Este diario señaló recientemente que este verano ha aumentado la afluencia en las playas ilicitanas por lo que se ha generado cierto conflicto entre residentes y usuarios que hacían botellón de madrugada en lugares escondidos dejando al día siguiente el rastro de botellas y vasos. La concejalía de Seguridad Ciudadana señaló en su momento que además de la vigilancia tienen el componente disuasorio de la maquinaria de limpieza de playas que ayuda a disolver los grupos que se quedan en la arena por la noche. La Generalitat Valenciana además incidió este verano que las multas por hacer botellón pueden ascender hasta los 30.000. También se han multado a 32 personas por formar grupos superiores a lo permitido en base a la restricción sanitaria y 16 por no llevar mascarilla cuando no se aseguraba la distancia de seguridad.

PESCAR CUANDO NO TOCA

44 multas

La actividad recreativa de la pesca está prohibida en la orilla y espigones de las 9 a las 21 horas en horario de verano porque se presupone que es el tramo horario de más afluencia. A nivel municipal tratan por tanto de evitar que confluyan en un mismo espacio bañistas junto a artes de pesca para prevenir accidentes con las cañas o anzuelos.

En lo que va de verano se han realizado 20 propuestas de sanción por incumplir estos horarios. De igual forma, también se han registrado otras 22 infracciones este verano por capítulos de pesca furtiva (sin licencia) y dos sanciones por capturar ejemplares de tamaño menor al permitido.

VENTA AMBULANTE

1.000 productos decomisados

Los agentes han decomisado en las playas este verano más de 1.000 artículos que no estaban regulados en la ordenanza local como la venta de prendas de ropa o cualquier otro tipo de producto como bebida o alimentación sobre la arena, cuyos vendedores no tenían autorización. Se han interpuesto 13 sanciones por incumplir la ordenanza de playas, que también penaliza por cobrar por masajes si no se trata de un lugar habilitado.

USAR VIDRIO

62 sancionados

Aunque haya una parte de la población que lo desconozca, no se permite el acceso a la playa con envases de vidrio para evitar la eventual rotura de botellas que podrían generar un peligro en la arena. Desde junio se han levantado 62 sanciones por este fin. Quedan excluidos del apartado de la ordenanza local los envases de vidrio de los quioscos de playa, los cuáles no se pueden sacar de la zona de concesión de la actividad salvo para su depósito en los contenedores adecuados.

NAVEGAR SIN TÍTULO

9 casos

Los agentes han detectado esta temporada nueve casos de usuarios que dirigían embarcaciones de recreo sin la titulación debida como marcan las ordenes ministeriales. Al hilo, tres propietarios invadieron con sus embarcaciones la zona de baño y en dos casos estas barcas no tenían visible el número de matrícula. Por otro lado, se han remitido hasta 14 informes al Servicio Territorial de Capitanía Marítima de Alicante.

PASAR DE LA BANDERA ROJA

5 multas

Cinco personas se han saltado las recomendaciones del equipo de socorrismo y salvamento al adentrarse en el agua con bandera roja. Este gesto está considerado una infracción grave dentro de la ordenanza de playas que puede penalizarse con multas de entre 300 y 1.500 euros.

ENSUCIAR LAS PLAYAS

33 sancionados

El civismo en la arena a veces puede brillar por su ausencia entre algunos usuarios. El Ayuntamiento ha notificado hasta 33 sanciones por incumplir la ordenanza de limpieza. Al hilo, también se han impuesto tres multas por miccionar en la playa. De igual forma se han levantado dos actas por hacer barbacoas en la arena, cuando sólo se permite hacer fuego cuando lo autoriza la administración en fechas clave como la Noche de San Juan.

CONSUMO DE DROGAS

24 sancionados

La Policía Local ha interpuesto 24 sanciones por posesión y consumo de estupefacientes, 22 por desobediencia a los agentes, dos por alterar el orden público en la playa y tres por faltar el respeto a la policía. También se multó a un usuario por masturbarse en vía pública infringiendo por tanto la ley de protección de la Seguridad Ciudadana.

VIOLENCIA

3 detenidos

La Policía Local detuvo este verano a un individuo por robo con intimidación usando arma blanca, a otro por acosar a una mujer en la playa. También se detuvo a un hombre por atentar contra los agentes.