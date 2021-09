Hace más de dos años que se conoce que la cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau mantienen una relación sentimental, pero ha sido ahora cuando han decidido dar el paso de irse a vivir juntos.

Cuando la exconcursante de OT visitó el programa de Broncano dio a conocer que su novio y ella se iban a vivir juntos respondiendo a la mítica pregunta de 'sexo y dinero': "Mantengo muchas relaciones sexuales, es que tengo 22 años y novio, pero no las cuento [...] Me acabo de comprar una casa y tengo una hipoteca. Así que no mucho, la verdad", explicó Aitana.

La espectacular casa está en Dehesa de la Villa, y los padres de Miguel son ahora prácticamente vecinos de la joven pareja. Tiene tres plantas y 270 metros cuadrados. La reforma ha durado varios meses, y con el resultado final se calcula que el valor de la vivienda ronda los 775.000 euros.

Aitana y Miguel se han mudado con el pastor alemán de la joven, al que el actor ha cogido mucho cariño, tal y como demuestra en sus redes sociales.

Ellos parecen muy felices y, por si fuera poco, además de casa han estrenado coche nuevo.