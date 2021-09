El famoso boxeador de la UFC, Conor McGregor y el cantante Machine Gun Kelly se pegaron en los premios de los MTV, conocidos como los VMA (Video Music, Awards).

Al parecer la disputa comenzó porque, mientras el cantante y su novia, Megan Fox, estaban posando para los fotógrafos en la alfombra roja, el boxeador le pidió a la actriz hacerse una foto los dos juntos. En ese momento Gun Kelly intervino y se negó a que Megan Fox se tomase la fotografía con McGregor.

Los medios de comunicación no tardaron en preguntar a ambos el por qué de la disputa y, mientras el rapero decidió mantenerse en silencio, el boxeador sí que respondió: "No pasó nada, solo peleo con luchadores de verdad, gente que pelea de verdad. Realmente, no peleo con 'raperos blanquitos'. Ni siquiera conozco a ese tío, no sé nada de él, salvo que está con Meghan Fox."