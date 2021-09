Isabel Pantoja ha vuelto a ser noticia. Pero no por ella, sino por el estado de salud de su madre, Doña Ana. Kiko Hernández, ayer en Sálvame, comenzó el programa anunciando una terrible noticia para Isabel Pantoja: su madre está hospitalizada en un centro en estado grave. El colaborador, con el semblante serio, se dirigió a la audiencia explicando la información que le ha llegado a él de forma personal: "hay preocupación (...). Sabemos que siempre está pachucha, pero en este momento hay mucha preocupación".

Es cierto que Doña Ana no es la primera vez que pasa por el hospital en los últimos meses, pero en este caso hablaríamos de algo mucho más grave: "aunque no lo tengo confirmado, a mí me han pasado o me han dicho el parte, y si es verdad lo que me han pasado, es terrible (...). El parte que me dio es tan espeluznante que llamé a Kiko Rivera porque sé que no tiene relación con la familia. Se puso de los nervios y se salió del estudio de grabación para localizar a alguien que le explicase algo".

Fue una enfermera del hospital en el que Doña Ana está hospitalizada la que se puso en contacto con Kiko Hernández. También fue el colaborador el que tuvo que avisar a Anabel Pantoja de este revés en la salud de la madre de Isabel, y es que la familia está más rota y separada que nunca, por lo que la comunicación es nula.