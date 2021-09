Una impresionante imagen del Sol captada en la sierra del Cid de Petrer por el astrofotógrafo eldense Jordi L. Coy ha sido publicada este martes 21 de septiembre de 2021 por la NASA en su página web oficial. De este modo Jordi L. Coy consigue su primera 'Astronomy Picture of the Day', un APOD, el mayor reconocimiento mundial que puede conseguir un astrofotógrafo. A partir de hoy la "Imagen de Astronomía del Día" circulará por todo el mundo asociada a la firma del autor y a la sierra del Cid de Petrer.

Para Jordi "es un sueño cumplido" comenta con una enorme alegría recordando que creció en la fotografía "con la vista al frente en la galería de la NASA donde publican las mejores fotografías hechas al Universo, tanto de fotógrafos como con instantáneas tomadas por el telescopio Hubble, el Rovers en Marte y las sondas espaciales enviadas a lo largo del sistema solar. Por eso -se sincera Coy- uno de mis sueños era que, algún día, una de mis imágenes fuese galardonada con un APOD y por fin ha llegado ese día, un día que llevaré siempre en mi recuerdo". Pero su ilusión no tiene límites y ya piensa en conseguir publicar su siguiente APOD en la página web de la NASA.

La misma imagen ya fue seleccionada a principios de septiembre para ilustrar la portada de una de las web del “clima espacial” más prestigiosas del planeta. En ella se destacaba la magistral manera de Coy para captar la actividad solar, que es la más potente de la que hay constancia desde el año 2017.

El propio Jordi L. Coy relató entonces cómo fotografió al astro rey en una imagen a la que ha dado el título de "Caminando entre gigantes".

"Así amanecía esta mañana sobre la sierra del Cid, con un Sol repleto de manchas y sobre unos montañeros rodeados de pinos. Esta mañana hemos podido disfrutar de un cielo limpio y nos ha dado esa oportunidad de poder fotografiar esos pequeños detalles de nuestro cielo. Ya son varios días los que llevamos con una actividad solar espectacular, algo que no veía desde el año 2017 y no podía dejarlo pasar. He estado observándola tres días y no podía hacer nada por la calima y los cielos nublados que hemos tenido, pero por fin esta mañana hemos tenido una claridad y no podía desaprovecharla. Como podéis ver en la esfera solar, se pueden ver varias zonas de norte a sur en la mitad derecha con una gran actividad magnética formando esas gigantescas manchas y que muchas son más grandes que todo nuestro planeta azul. Por otro lado, esas nubes bajas que nos permiten ver el resto del paisaje. Ha sido una planificación rápida, fue anoche a última hora cuando se movió todo, ultimé los detalles y contacté con mis hermanos Hermi, Tin y Toni ya que suelen frecuentar la montaña bastante antes del amanecer.

Les comenté la idea y no se lo pensaron dos veces, cambiaron su ruta para poder hacer esta foto y siguieron su ritmo, como si nada! Siempre suelo tener las planificaciones listas con bastante tiempo de antelación pero en estos casos, el momento se presenta sin avisar y se esfuma de la misma manera y puedo decir que siempre puedo contar con ellos, cosa que se agradece mucho. La fotografía es una toma única, dónde he podido sacar gran detalle de la superficie solar y también de la zona oscura".

Reproducimos a continuación el contenido textual de la explicación que se ofrece de la foto publicada en la web de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos:

¡Descubre el cosmos! Cada día se presenta una imagen o fotografía diferente de nuestro fascinante Universo, junto con una breve explicación escrita por un astrónomo profesional.

Explicación: ¿Esta bola naranja gigante está a punto de rodar por esa colina bordeada de árboles? No, porque la bola naranja gigante es en realidad el Sol . La estrella central de nuestro Sistema Solar fue capturada elevándose más allá de una colina en la Tierra hace doce días con un primer plano deliciosamente detallado. El disco del Sol mostró cinco manchas solares , bastantes considerando que durante el mínimo solar en la actividad solar de los últimos años, la mayoría de los días no mostraron manchas . Una mirada de cerca a la colina, Sierra del Cid en Petrer, España , revela no solo pinos recortados, sino personas recortadas, por coincidencia tres hermanos del fotógrafo. Los árboles y los hermanos estaban a unos 3,5 kilómetros de distancia durante la mañana de la imagen de exposición única bien planificada. Un filtro oscuro enmudeció el sol, generalmente brillante, y mostró gran detalle en las manchas solares inferiores . En unos pocos minutos, el Sol se elevó muy por encima de la colina, mientras que en una semana, las manchas solares giraron alrededor del Sol, fuera de la vista. La escena capturada, sin embargo, ahora está congelada a tiempo para que todos la disfruten.