La muerte de la matriarca del clan Pantoja ha revuelto las aguas de nuevo en la familia. Kiko Rivera ha compartido en su perfil de Instagram una serie de fotografías junto a su abuela Ana, cuya muerte se ha conocido este miércoles. En el texto que las acompaña revela que los problemas familiares continúan y la familia no le permite darle el último adiós.

El hijo de Isabel Pantoja ha revelado que se ha enterado de la muerte de Doña Ana por los medios de comunicación y lamenta no haber recibido siquiera una llamada dándole la triste noticia. Deja claro que las órdenes de Cantora son que no vaya nadie, por lo que no sabe "qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada".

Tras enterarse del fallecimiento de Doña Ana Kiko Rivera ha confesado sentirse roto, solo y desolado. Y es que no hay nada más triste que tu propia familia te impida darle el último adiós a alguien que quieres.