Para Inditex, la sostenibilidad es determinante en todas las fases de su modelo de negocio y en su visión a largo plazo. En un año como el 2020 marcado por la pandemia, esta máxima empresarial se ha afianzado en la gestión del Grupo como compromiso con la creación de valor económico, social y medioambiental.

La alineación de la estrategia de Inditex con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha servido para que, durante el pasado ejercicio, el Grupo reforzara su contribución a los objetivos más relevantes teniendo en cuenta la naturaleza de su actividad. Con el convencimiento de que los ODS serán fundamentales en la reconstrucción de la economía y la sociedad tras la pandemia, y en lucha contra el cambio climático, cabe destacar las acciones de Inditex vinculadas al ODS 3 (Salud y Bienestar), el ODS 5 (Igualdad de Género), el ODS 8 (Empleo decente y Crecimiento Económico), el ODS 12 (Producción y Consumo Responsable); el ODS 13 (Lucha contra el Cambio Climático); y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Desde el primer momento en que se comenzaron a sufrir los efectos de la pandemia, Inditex activó un programa global de emergencia de inversión en la comunidad al que destinó más de 40,4 millones de euros y que permitió, entre otros, movilizar más de 177 millones de unidades de material sanitario y de primera necesidad. Esta labor de protección se expande también la protección de los empleados de la cadena de suministro, con una estrategia global de respuesta con el fin de apoyar a proveedores y fabricantes. Esta línea de acción queda integrada dentro de su estrategia de Trabajador en el Centro 2019-2022.

Como parte del compromiso con la economía circular y la descarbonización, en línea con los objetivos del Acuerdo de París, Inditex adelanta el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas para 2040, diez años antes de lo que anteriormente estaba previsto. Con esta hoja de ruta, durante 2020, el 35% de prendas del Grupo contaban con la etiqueta Join Life, que distingue los procesos y materias primas más sostenibles, por encima del 25% fijado para el año. También se alcanzó el 80% de consumo de energía renovable, frente al 65% marcado.

Durante este ejercicio, la compañía eliminó todas las bolsas de plástico de sus tiendas y pedidos online, y con el siguiente objetivo marcado para 2023, de eliminar todos los plásticos de un solo uso para clientes.

En Inditex son consciente de la importancia de colaborar con distintos grupos de interés y establecer alianzas con ellos para avanzar hacia el desarrollo sostenible y la generación de impacto positivo. Así, en 2020 la compañía ha colaborado estrechamente con entidades como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Organización International del Trabajo, IndustriALL Global Union, Fashion Pact o Make Fashion Circular, entre otras.

Además de la relevancia de estos ODSs dentro de la estrategia de Inditex de contribución al desarrollo sostenible, el compromiso de la compañía se extiende a los 17 ODSs con el fin último de poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir las desigualdades y luchar contra el cambio climático.

ODS destacados de Inditex

Inditex promueve comportamientos sostenibles en todos sus procesos

ODS 3

Para salvaguardar la salud de todos los empleados han activado medidas higiénicas, técnicas y organizativas. En cuanto a la cadena de suministro, desarrollan una estrategia global para apoyar a sus proveedores y fabricantes y ayudarles en la introducción de medidas orientadas a la prevención de la covid-19. Además, han activado un programa global de emergencia en materia de inversión en la comunidad al que han destinado 40,4 millones de euros.

ODS 5

La igualdad de género y el empoderamiento femenino son parte de la cultura corporativa de Inditex. Con un 76% de mujeres en el Grupo, fomentan entornos de trabajo más diversos e inclusivos. Además, del análisis de brecha salarial realizado en 2020 se desprende que en Inditex existe paridad salarial entre hombres y mujeres. Por otra parte, quieren empoderar también a las mujeres involucradas en la producción, por ello cuentan con una estrategia de Género, Diversidad e Inclusión en la cadena de suministro.

ODS 8

El compromiso de Inditex con el trabajo decente se extiende a toda su cadena de valor, donde todos sus empleados trabajen en ambientes laborales estimulantes, estables y seguros, donde la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional sean una realidad y cuiden de sus personas. Esta protección se expande también a la cadena de suministro, dónde se han unido a la iniciativa Covid-19: Action in the Global Garment Industry.

ODS 13

Inditex apoya decididamente la lucha contra el cambio climático y están alineados con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. En 2020 consiguieron un nuevo hito en este compromiso, ya que la organización SBTi (Science Based Targets Initiative) aprobó sus objetivos de descarbonización para 2030. Además, Inditex es una de las empresas participantes en Science Based Targets que han firmado, en el marco de Uniting Business and governments to recover better de Naciones Unidas.

ODS 12

Cuentan con distintas iniciativas para fomentar la producción y el consumo responsable, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de sus productos. En 2020, han superado uno de sus objetivos relacionados con la sostenibilidad de los productos, con el 25% de prendas puestas a la venta bajo la etiqueta Join Life - que identifica las prendas que están compuestas por las materias primas más– y alcanzando un 38% de unidades bajo esta etiqueta.

ODS 17

En Inditex son conscientes de la importancia de colaborar con distintos grupos de interés. En 2020 cabe destacar las colaboraciones con entidades como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, IndustriALL Global Union, UNI Global Union, Fashion Pact, Make Fashion Circular, Cáritas o Médicos sin Fronteras.