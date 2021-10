El último discurso de Ibai Llanos sobre el uso de las redes sociales acumula más de un millón de visitas y 70.000 'likes'. Eso sin contar los numerosos comentarios de jóvenes aplaudiendo sus palabras.

Y es que la caída a nivel mundial de los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp dio paz a algunos, pero a otros les causó ansiedad y nervios. Y es la el debate gira entorno a si ahora hay una mayor dependencia a las redes sociales. Y es que antes de que se inventaran los jóvenes de antaño con poco eran felices.

"Pasadles este vídeo", con este título compartió el streamer vasco su reflexión sobre el paradigma de las redes sociales. "Para todos los padres y madres que dicen: 'Yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices'. No te jode, porque no lo tenías", apunta Llanos visiblemente afectado. "Llegas a tener Tinder en los 90... ¡y la que lía tu padre...!", opinó el streamer.