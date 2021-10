El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha destacado este lunes el trabajo y actitud de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, especialmente en la crisis sanitaria o cuando el pasado mes de enero la borrasca 'Filomena' afectó gravemente a gran parte de España.

"Aquel fue un magnífico ejemplo de ese espíritu benemérito que ahora muestran vuestros 275 compañeros que en la isla de La Palma se han convertido desde el primer momento en la más firme respuesta de asistencia y auxilio a sus vecinos y conciudadanos", ha indicado en los fastos por la patrona de la Guardia Civil celebrados hoy el Cuartel de Batalla del Salado de Madrid.

"Eso es la Guardia Civil, mujeres y hombres que cuando un ciudadano les pide ayuda la dan sin reparo y sin esperar otra recompensa que no sea un recuerdo de gratitud. Por todos estos elementos, vuestra profesionalidad, vuestra neutralidad y vuestra vocación de servicio, sois la institución pública que mejor valora y en la que más confía la ciudadanía", ha añadido.

En este sentido, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, David Blanes, ha detallado que el Cuerpo auxilió durante esta borrasca a 19.727 personas en 7.034 acciones de auxilio. En estas labores trabajaron 1.900 agentes con 41.000 horas de servicio a su espalda, incluso doblando turnos.

No caer en la autocomplacencia

Marlaska, como también dijo hace unos días en las fiestas del Patrón de la Policía Nacional, ha señalado que no le gusta la autocomplacencia. "Somos servidores públicos obligados a mejorar siempre el servicio que prestamos a la sociedad. Se nos exige, y así debe de ser, predecir con acierto el futuro y adoptar las iniciativas necesarias para hacer frente con éxito a los exigentes retos que tenemos por delante", ha declarado.

Por eso, el ministro considera un ejemplo de evolución y adaptación la creación de los Equipos Arroba, 84 grupos formados por un total de 304 agentes especializados en prevención y respuesta inmediata en materia de ciberdelincuencia. "Su labor será apoyo básico para las unidades que en el territorio trabajan más próximas a los ciudadanos que sufren esta nueva modalidad criminal", ha manifestado.

Marlaska también ha subrayado que la campaña de vacunación permite actos como el de hoy en este patio del cuartel, "que recupera su función de centro social que permite, con todas las precauciones necesarias, el contacto cercano entre la ciudadanía y su Guardia Civil".

Por otro lado, el ministro del Interior ha invitado a los ciudadanos que comprueben que la Guardia Civil es "una institución abierta a la sociedad a la que sirve y que busca siempre la coordinación y colaboración con las instituciones públicas y las organizaciones sociales".

5.700 guardias civiles

La Zona de Madrid de la Guardia Civil integra un valioso capital humano, 5.700 hombres y mujeres desplegados en todo el territorio de la comunidad, en la capital y la mayoría de sus municipios, en sus espacios naturales y en su amplia y extensa red de carreteras.

La Comunidad de Madrid también acoge la sede de la Dirección General del Cuerpo, buena parte de sus jefaturas y servicios centrales, y centros de formación como las academias de oficiales y suboficiales o el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

"Es evidente que la existencia de una urbe como Madrid distorsiona nuestra percepción de la comunidad autónoma, pero quiero aprovechar esta breve intervención para volver a subrayar el crucial papel que juega la Guardia Civil en sus territorios de despliegue. Allí, vuestra misión sigue siendo la misma, garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio de sus derechos y libertades en un entorno seguro. Y os corresponde también garantizar que derechos y libertades se ejercen en igualdad de condiciones, con la misma calidad y eficacia independientemente de dónde se viva", ha mencionado.

Para conseguirlo, ha continuado Grande-Marlasla, el Ministerio del Interior "trabaja para que la Guardia Civil disponga de las infraestructuras adecuadas y el mejor equipamiento, porque esa inversión redunda en una mayor calidad en el servicio y una mejor atención al ciudadano, como ya tuve ocasión de recordar hace apenas un mes, en la inauguración del nuevo Puesto de Villalbilla".

"La Guardia Civil es uno de los principales elementos vertebradores de la presencia del Estado en el territorio. A vosotros os corresponde garantizar en todo el territorio, también en la Comunidad de Madrid, un espacio tanto físico como digital y medioambiental seguro, que facilite el marco de convivencia ciudadana útil para el progreso de las actividades sociales y económicas", ha declarado.

"Vuestro deber pasa por luchar contra el terrorismo, el crimen organizado o la ciberdelincuencia, por supuesto, pero también por velar por la protección del medio ambiente, de las mujeres víctimas de la violencia de género, de los menores que sufren acoso escolar o del bienestar de nuestros mayores. Misiones todas ellas que os obligan a entenderos y colaborar, a mantener una relación estrecha y directa con la ciudadanía, con los ayuntamientos y sus servicios municipales, con las autoridades judiciales territoriales y con el tejido asociativo", ha proseguido el ministro.

Asimismo, ha ensalzado la "rectitud" de este Cuerpo, "esa actitud en la que prima la profesionalidad sobre condicionantes de índole político, es uno de los valores que determinan la eficacia de su servicio y que, por eso, más les prestigian".

Mayor aumento de mujeres

Por otro lado, el ministro del Interior ha marcado entre sus retos aumentar la presencia femenina en el Cuerpo "y alcanzar cuanto antes la igualdad real con los hombres tanto en volumen de efectivos como en puestos ocupados en todas las áreas de trabajo, incluidos los de mayor responsabilidad y representación".

Esta Primera Zona de la Guardia Civil cuenta con un 13 por ciento de mujeres en su plantilla. "Debemos mejorar, debemos aumentar el atractivo del cuerpo como destino idóneo para que la población femenina pueda desarrollar una trayectoria profesional satisfactoria al servicio de España", ha dicho.

"No me cabe duda de que la sociedad española aplaude la integración de la mujer en el seno de esta institución que, como he repetido en los últimos días, debe escribir su futuro en femenino para ser más abierta y moderna, más humana y eficaz. No se trata solo de progresar al ritmo en que lo hace la sociedad española: este cuerpo debe estar en la vanguardia de ese cambio social", ha añadido.

Por último, Marlaska ha dado la enhorabuena a los guardias civiles y al personal ajeno al Cuerpo que han sido hoy condecorados, unos y otros por méritos profesionales, "que han redundado en beneficio de la institución y, por tanto, en beneficio de toda la sociedad".

"Quiero dedicar también un emocionado recuerdo a los miembros de la Guardia Civil que han entregado su vida al servicio de los demás y a los que a continuación rendiremos homenaje. Les recordaremos siempre porque su ejemplo nos motiva y nos guía a quienes dedicamos nuestra vida al servicio público", ha concluido.