Rocío Carrasco ha presentado hoy ante el Juzgado número 5 de Alcobendas los escritos íntimos de su madre, Rocío Jurado, tras la demanda de Gloria Camila. El pasado 5 de octubre, la jueza suspendió la cita judicial para que Carrasco entregase estos documentos y hoy ha sido el día elegido para hacerlo. La demanda de Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco, venía motivada para hacer todo lo posible para que estos escritos no salieran a la luz en la segunda parte de la docuserie de su hermana, En el nombre de Rocío.

A pesar de que no se esperaba su asistencia - ya que suele dejar este tipo de trámites en manos de su abogado, Javier Vasallo - Rocío ha llegado puntual a los juzgados sin hacer declaraciones sobre la demanda de su hermana, con la que lleva años sin hablarse y con la que la brecha parece cada vez mayor. No obstante, a su salida, la hija de 'La más grande' ha roto su silencio, confesando que se ha visto "obligada" a hacer lo que menos le hubiese gustado en la vida; entregar en un juzgado los manuscritos de su madre. "La vista ha ido muy bien", ha asegurado Rocío, explicando que "al final me he visto obligada a tener que aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida".

Muy seria, Rocío no se ha pronunciado sobre la demanda de Gloria Camila, que ha pedido que entregue los escritos privados de su madre para saber qué contienen exactamente de cara a defender el honor y la intimidad de Rocío Jurado - que nunca quiso que estos documentos se hiciesen públicos - en la segunda parte de la docuserie que ya está grabando su hija, 'En el nombre de Rocío', en la que se comenta que podría desvelar cómo era realmente la relación (no tan idílica como siempre nos han contado) entre 'La más grande' y José Ortega Cano.

Aunque Rocío no ha aclarado si estos manuscritos aparecerán en la segunda parte de la docuserie, ha afirmado que "he dicho todo lo que tenía que decir en la sala y a su señoría y ya está, pero que me hace mucha gracia que hubiese tanta insistencia porque se aportaran y ahora ha habido mucha insistencia para que se retiraran, lo que pasa es que no se han retirado".