La televisiva vidente Pepita Villalonga negó este martes ante el tribunal haber estafado a una mujer unos 31.400 euros por el pago de rituales mágicos y esotéricos, y alegó que "no la ha visto jamás" y que ella no presta estos servicios. El juicio contra ella y otros dos imputados empezó en la Audiencia de Barcelona. La acusación particular reclama ocho años de prisión. La fiscalía, que no acusa.

Los hechos se remontan a noviembre de 2016, cuando la presunta víctima, R.P., acudió a un despacho esotérico de la calle Mallorca de Barcelona vinculado a la vidente Villalonga y acabó desembolsando, según la denunciante, tres importes de 4.400, 10.000 y, finalmente, 17.000 euros para que le quitaran un "mal de ojo" y el riesgo de muerte que pesaba sobre ella que le habían augurado los acusados.

Televisión y publicidad

Durante el juicio, la vidente aseguró que "nunca", "jamás" vio a la presunta víctima y que el día que esta contactó y se personó en la tienda de esoterismo estaba en el notario: "Es imposible" que la conociera, insistió, según informa Efe. Argumentó que "rara vez" realiza los servicios que se prestan en este local, puesto que se centra en los programas de televisión y publicidad.

La presunta víctima, por su parte, relató que en aquella época se encontraba pasando por un mal momento, un "agujero negro", y que, en contra de la versión de la acusada, la vidente le tiró las cartas en 30 segundos y le dijo: "Tienes un mal de ojo muy fuerte, tienes un muerto en la espalda, no llegas a final de semana ni tú ni tus perros". A partir de ahí, los trabajadores de local le pidiendo dinero. Incluso, se le comentó que debían llamar a un capellán del Vaticano.

