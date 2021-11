Susana Rubio es, desde 2019, directora de Pagos Digitales e Innovación de Mastercard para España y Portugal. Experta en comercio electrónico y pagos móviles, ha ayudado a la industria española a alcanzar la convergencia digital en los pagos. En esta entrevista nos cuenta las iniciativas que Mastercard está llevando a cabo en torno a la sostenibilidad.

¿Por qué Mastercard considera importante sacar adelante iniciativas para garantizar la sostenibilidad y cuidar del medio ambiente?

Mastercard tiene el compromiso de adoptar la inclusión, la sostenibilidad y la decencia como pilares fundamentales. El lema de la compañía es “Doing well by doing good" y creemos que el crecimiento empresarial tiene que venir acompañado de un crecimiento inclusivo. En este sentido, trabajamos en tres pilares fundamentales. El coeficiente de decencia por el cual todos los trabajadores de la compañía se sienten valorados y respetados. La inclusión, porque trabajamos para generar una economía digital inclusiva que llegue a todas las personas del mundo. Y, por supuesto, la sostenibilidad, pero en un sentido que va mucho más allá de lo que se suele relacionar con el medio ambiente. Incluimos cuestiones relacionadas con nuestras prácticas éticas, el trato a los empleados y, por supuesto, el impacto que todo ello tiene en el medio ambiente.

Trabajamos duramente para crear un futuro basado en la igualdad y en el que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial, con independencia del género o de la raza y que tengan a su alcance las herramientas financieras necesarias a unos precios sostenibles. De forma especial, cuando hablamos de zonas en las que las personas no están bancarizadas o están desatendidas. Y, sobre todo, que todos los comercios contribuyan, con independencia de su tamaño, a crear un mundo que sea limpio, verde y sostenible.

¿Cree que de alguna manera las empresas están obligadas a dar ejemplo y ser parte activa del cambio?

Sí, somos parte de esta sociedad y como agentes de la misma, no podemos obviar lo que está pasando a nuestro alrededor ni las implicaciones que para el cambio climático tiene todo lo que hacemos. A día de hoy, creemos que hay que fomentar que se empiece a trabajar y a tomar medidas contra el cambio climático para poder tener un futuro para las nuevas generaciones.

¿En qué consiste Priceless Planet Coalition?

Esta iniciativa es una plataforma lanzada en 2020 que tiene como objetivo unir esfuerzos en materia de sostenibilidad, aprovechando la red internacional que tiene Mastercard y que une a los consumidores finales, a nuestros clientes, a las entidades bancarias y a los comercios. Tenemos un objetivo muy claro, conseguir plantar 100 millones de árboles en cinco años. Para lograrlo y generar un impacto realmente positivo en la sociedad, pensamos que lo mejor es crear una red de colaboración.

Dentro de la iniciativa, colaboramos con Conservation International y el World Research Institute, dos organizaciones que tienen grandes conocimientos y nos aportan experiencia en la reforestación. Al final, lo que pretendemos con esta iniciativa es inspirar y motivar a los consumidores finales y que sean conscientes del impacto de sus acciones en el medio ambiente.

Ya hemos identificado tres áreas de reforestación para empezar a trabajar durante este año, que son Brasil, Kenia y Australia. En ellas, no solo plantamos árboles, la idea es también rehabilitar zonas enteras que tengan necesidades y cuyo impacto posterior vaya a ser lo más grande posible.

La iniciativa ya cuenta con apoyos en todo el mundo. ¿De dónde nace la ambición de querer sumar esos apoyos?

Sí, contamos ya con más de 50 apoyos a lo largo del mundo y nuestra intención es que se sigan sumando entidades y que todo esto llegue también a los consumidores finales. Tenemos tres objetivos que queremos lograr para obtener resultados a medio plazo y que puedan tener un impacto verdadero. El primero es inspirar y educar a las personas para que sean conscientes del impacto que sus acciones y sus compras tienen en el cambio climático. El segundo, fomentar acciones que puedan impactar positivamente en el clima, como por ejemplo hacer donaciones a través de nuestras plataformas para que después se puedan plantar árboles. Y el último, facilitar estas donaciones a las personas para que realmente todos puedan formar parte de este objetivo global.

En España ¿qué empresas o instituciones nacionales se han sumado al proyecto?

Banco Sabadell es el primer banco español que va a participar en este programa y tiene el compromiso de plantar 100.000 árboles hasta 2025. Y además acabamos de anunciar nuestra colaboración con el Teatro Real, en el que vamos a instalar cuatro tótems diferentes, donde los usuarios pueden, de una forma muy sencilla, donar dinero a diferentes causas. Tres de ellas están vinculadas con la cultura y la cuarta está directamente relacionada con Priceless Planet Coalicion para la plantación y la reforestación. Toda esta iniciativa, además, está amparada bajo el lema 1 +1, por cada euro que donen las personas, Mastercard pondrá un euro adicional.

¿Qué es la calculadora de huella de carbono y cómo pueden aplicarla los bancos?

Esta es una herramienta que ponemos a disposición de las entidades financieras, en este caso de los bancos, para que informen a los clientes finales del impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente. De esta forma, el banco en su aplicación le puede mostrar al usuario la huella de carbono que está generando con las compras que realiza. Hacemos los cálculos utilizando los índices de Alan, que son independientes y están verificados. Con esto no solo se consigue la concienciación de los usuarios, sino que les explicamos también cómo podrían contribuir a mitigar el efecto de la huella de carbono que han generado. Con ejemplos muy sencillos, tales como: “para contrarrestar el efecto que has generado, deberías plantar este número de árboles”… Y con esto, unido al programa Priceless Planet Coalition, los usuarios podrían fácilmente donar a alguna de estas iniciativas. Se busca así cerrar el círculo, no sólo que las personas sean conscientes de sus acciones, sino que nosotros también les proporcionemos herramientas para que puedan colaborar y se sientan parte del cambio.

¿En qué consiste el distintivo eco-badge y cómo funciona esta etiqueta de certificación?

Este es un sello que hemos lanzado para identificar las tarjetas sostenibles, lo que implica que están fabricados con materiales reciclables, libres de cloro y que son biodegradables. Es una insignia que va impresa en la tarjeta, con lo que se puede identificar de una forma muy sencilla y refuerza el posicionamiento de Mastercard y su compromiso con la sostenibilidad. Las entidades emisoras que quieran pueden pasar por nuestro programa de certificación y conseguir el sello. El pasado septiembre, por ejemplo, se incorporó a esta iniciativa Banca March.

Háblanos también del Directorio de Materiales Sostenibles

En ese directorio llevamos muchísimos años trabajando ya. En 2015 fundamos un laboratorio que se llama Digital Sec Lab, donde empezamos a explorar cómo trabajar para reducir el impacto de los materiales que se utilizaban en la emisión de las tarjetas. Creamos también el acuerdo GPP (Greener Payments Partnership) con los principales fabricantes de tarjetas para trabajar en materiales que redujeran el impacto que tenían en el medio ambiente.

Como resultado de este acuerdo, creamos el Directorio de Materiales Sostenibles de Mastercard, que ponemos a disposición de todos los emisores. Nuestro objetivo es que ahora, ya por defecto, todas las nuevas emisiones que se hagan de tarjetas se hagan con materiales sostenibles. Hay más de 100 entidades que han lanzado ya programas con materiales sostenibles. En España, el Banco Santander, Santander Consumer lanzó una tarjeta eco friendly que está fabricada con poliácido láctico (PLA), un material vegetal que está basado en almidón de maíz, totalmente biodegradable y que reduce muchísimo las emisiones en el ciclo de vida de fabricación de la tarjeta, reduciendo también la contaminación asociada.

En ese sentido, ¿cómo afronta vuestro sector los retos vinculados al reciclaje de las tarjetas de pago?

Eso en Mastercard nos preocupa mucho. Al año se emiten en todo el mundo cerca de seis mil millones de tarjetas y la mayoría de ellas siguen utilizando materiales de plástico. Ya que durante unos años todavía será necesario seguirlas emitiendo en formato físico, con estas iniciativas buscamos que al menos se hagan con materiales sostenibles y reduzcamos el impacto.

Además de su preocupación por la sostenibilidad, Mastercard busca también construir una economía digital más inclusiva. ¿De qué manera?

Cuando hablamos de economía digital nos gusta asegurarnos de que realmente estamos incluyendo a todas las personas, ya que hay muchas diferencias y aunque estamos viviendo grandes avances tecnológicos, no todos estamos al mismo nivel y existe una gran brecha. Para tratar de mitigar eso, nosotros trabajamos en tres ámbitos de actuación. La creación de infraestructuras que permitan a todas las personas tener acceso a los servicios financieros. Trabajar en el acceso, en que sea asequible, ya que muchos dispositivos como portátiles o smartphones siguen teniendo un precio muy elevado.

Y, por último, trabajamos en la educación, ya que no es solo importante tener acceso a la tecnología, sino saber cómo utilizarla, tener esos conocimientos. La tecnología está ahí, pero a día de hoy hay mucha gente todavía que no tiene acceso a ella y por eso estamos trabajando a nivel global, con gobiernos, con los bancos, con instituciones, con organizaciones para intentar facilitar el acceso de todas estas personas.

Por otro lado, en Mastercard tenemos dos centros que trabajan en este tipo de iniciativas, el Centro de Crecimiento Inclusivo y el Centro Global de Diversidad e Inclusión para que la diversidad y la inclusión no sean solo objetivos que queremos impulsar a nivel global, sino que también formen parte de nuestro día a día en el trabajo de la empresa.