Alicante acogerá una misa por "los caídos por Dios y por España" que se anuncia con la imagen de Franco

Desde la Concatedral, el deán Ramón Egío asegura que "no podemos prohibir rezar a nadie" y considera que el título de la eucaristía "Caídos por Dios y por España" no tiene por qué hacer referencia únicamente a los fallecidos que formasen parte del bando franquista, sino que es mucho más "inclusivo". Además, afirma que la ceremonia - que será oficiada por un sacerdote de la diócesis de Alicante-Orihuela dos días antes del aniversario de la muerte del dictador - ya se ha celebrado en las mismas fechas de años anteriores.

Sin embargo, en el Consell no comparten en absoluto la opinión del deán. El director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez, lamenta que "lo que ocurre en este país es impensable en otros lugares como Alemania" y considera que "después de 40 años de dictadura, que han supuesto la época más oscura de nuestra historia, hemos tenido que soportar 40 años más de exaltación de esa época por parte de los que nos quieren sin derechos ni libertad". No obstante, Pérez celebra que "ahora tenemos una ley que condena los actos de exaltación de la dictadura y una Administración dispuesta a hacer que se cumpla" y defiende que "no se pueden permitir este tipo de homenajes porque no pueden haber víctimas de primera y de segunda".

Fuentes de la dirección general aseguran que están estudiando la mejor manera de proceder y anuncian que, ante la falta de competencias para impedir la celebración de la misa, pedirán a la Subdelegación del Gobierno que identifique a los organizadores por una posible infracción de la Ley de Memoria Democrática 14/2007. La norma recoge, en su artículo 61, como falta grave "la celebración de actos y/u homenajes de cualquier naturaleza efectuados en público contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y sus familiares" así como aquellos que "entrañen la exaltación individual o colectiva de la sublevación militar o del franquismo". Una infracción que puede acarrear multas de 2.001€ a 10.000€.