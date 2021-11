La revista Woman Madame Figaro, de Prensa Ibérica, ha celebrado sus tradicionales Premios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. En esta ocasión, los galardones Woman Planet han puesto de relieve la importancia que la sostenibilidad medioambiental tiene para nuestras vidas a través de una gala que ha distinguido las iniciativas más innovadoras que se han producido en el mundo de la moda y la belleza, y que están revolucionando el sector con una nueva mirada atenta, ética y más verde.

El acto, conducido por la periodista y presentadora Silvia Tomás, ha contado con el patrocinio de Iberdrola, Ford, Santander y L'Oréal Paris. Entre los asistentes han destacado Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional; Mercedes González Fernández, delegada del Gobierno en Madrid, y Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea de Madrid.

Desde hace más de una década, la revista Woman trabaja con una hoja de ruta muy definida: inspirar para lograr un mundo que respete la naturaleza. En el ADN de Woman, la moda y la belleza son sinónimo de sostenibilidad, inclusión y solidaridad, lo que ha convertido a esta gala en símbolo del compromiso de la revista con la protección del planeta y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, clausuró el acto y recordó que Woman Madame Figaro no solo es una revista de moda y belleza. "Es un vehículo para comunicar valores esenciales, tan importantes como la igualdad de género, la inclusión, los derechos humanos, la diversidad cultural o la protección del planeta".

Sarasola destacó que “la industria de la moda es cada día más consciente del problema y viene desarrollando numerosos planes, proyectos y acciones que muestran una creciente sensibilidad medioambiental”. “Merece la pena darles notoriedad pública porque son ejemplo de buena práctica y porque su trabajo puede servir de inspiración a otros muchos”, agregó.

En su intervención de bienvenida, Mayka Sánchez, directora de la revista Woman Madame Figaro, destacó el objetivo de unos premios que nacieron con el propósito de ser un altavoz de mujeres inspiradoras y que este año, además, quiere ser un coro de voces por la sostenibilidad y reconocer el trabajo que la industria del lujo está realizando.

El Premio Marca Nacional reconoció la labor de Adolfo Domínguez por fomentar la durabilidad de las prendas como parte esencial de la sostenibilidad y mantener un discurso pionero a lo largo de su trayectoria. El premio, entregado por Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general comercial de Prensa Ibérica y Jesús Alonso, consejero delegado de Ford España, lo recogió Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, quien afirmó que la sostenibilidad es un reto completo, pero también el único camino. Y, además, un desafío en el que nadie puede mirar hacia otro lado: "Vivimos un momento en el que la sociedad civil marca el paso. Creo mucho en la actitud crítica del consumidor y cuando decidimos comprar algo, hacemos una decisión" que tiene unas consecuencias, afirmó.

El galardón premio Woman Planet Internacional lo recibió en Milán Rosita Missoni, fundadora de Missoni y directora creativa de Missoni Home. Artesanos de la moda desde hace más de medio siglo, los Premios Woman Planet quieren valorar iniciativas de la marca como el 'upcicling' y su compromiso ético de responsabilidad social para promover el trabajo en regiones desfavorecidas de Ghana, Perú o Etiopía. También, su poderoso discurso feminista y por la igualdad. Este lunes Rosita ha agradecido su premio a través de un vídeo lleno de color y cariño.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez fueron distinguidas con el Premio Woman Planet Colección Sostenible con su marca SlowLove (y vestidas, explicaron, con dos de sus modelos de adelanto de la colección que habían sido elaborados con plástico de botellas reciclado). La primera describió como "un sueño" el hecho de haber conseguido crear su propia marca sostenible, que ahora tiene 6 años. Isabel Jiménez compartió su ilusión recordado, a su vez, que no había sido un camino fácil para una empresa que empezó "siendo muy pequeña" y en un momento en el que la sostenibilidad no estaba en todas las agendas. Les entregaron el premio Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea de Madrid y Andrea Arabia, directora de la edición digital de Woman.

El premio Woman Planet Iniciativa Sostenible 'Porque nuestro planeta lo vale' recayó en L'Oréal Paris. La firma se ha caracterizado por su espíritu pionero y su innovación responsable. Bajo el eslogan "Porque nuestro planeta lo vale", L'Oréal ha puesto lo verde en el centro de su estrategia con medidas que ya han conseguido, por ejemplo, que 11 de 26 de sus fábricas sean neutras en carbono. Se prevé que en 2025 lo serán el 100%. Deborah Armstrong, directora general de Gran Consumo L’Oreal España, relató cómo la sostenibilidad se ha convertido en pieza fundamental de su empresa, marca líder de belleza y por tanto, uno de los grandes responables del cambio. "Somos responsables de lo que nuestros consumidores consumen", afirmó la directora, que enumeró algunas de las iniciativas y objetivos ecológicos de su marca, como la reducción del agua utilizada en los procesos y la aplicación de nuevas tecnologías.

Entregaron el galardón Óscar Voltas, director general del área de revistas de Prensa Ibérica y María Ruíz Moyano, directora de Relaciones Institucionales y Acción Social del Banco Santander.

El premio Woman Planet Investigación y desarrollo fue para Jeanologia, porque desde sus inicios ha apostado por crear una industria textil ética y sostenible mediante la investigación y desarrollo de tecnologías y modelos de producción ecoeficientes para 'denim' basados en principios éticos y morales. Su último proyecto, Mission Zero, es una innovadora solución integral que permitirá que en 2025 podrá eliminar el 100% de los vertidos de los acabados y la fabricación de todos los vaqueros, desde el tejido hasta la prenda final, minimizando así el uso de agua y los químicos a casi cero.

Enrique Silla, fundador de Jeanologia y Carmen Silla, directora de Marketing de Jeanologia recogieron el premio y nos dejaron una bonita reflexión: "En la moda la forma de fabricar un producto es parte de su ADN y de su alma. Una prenda no puede ser bella si se ha hecho destruyendo bosques y recursos del planeta (...) La forma de solucionarlo es la tecnología", señalaron antes de revelar que muy pronto se pondrán en marcha desarrollos que permitirán que la ropa se fabrique "cerca de donde se consume", lo que supone un gran avance para el sector. Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional y Susi Moll, de Prensa Ibérica entregaron el premio.

Los Premios Woman Planet Pionero quisieron destacar el papel de Javier Goyeneche de Ecolaf como divulgador en España para concienciar que es posible una moda sostenible y que la tendencia no está reñida con el cuidado del planeta. Bajo el manifiesto 'No hay planeta B', que le ha acompañado desde que nació la firma, en 2009, Ecoalf ha tenido como objetivo no utilizar los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada y crear una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los mejores productos no reciclados. Para ello usan materiales como poliester, lana, neumáticos, posos de café, etc.

Goyeneche, que recibió su premio de manos de Desiré Vila, deportista paralímpica y embajadora de Iberdrola, y Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, celebró su galardón con una advertencia.

"La información y la transparencia son muy importantes, pero desde la humildad porque aún hay mucho por hacer. Y hay que hacerlo rápido y para eso hay que colaborar mucho, y cooperar entre empresas. Y hay que invertir en educación porque tenemos un modelo de consumo que no es sostenible", instó. "Siempre se dice qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos; en Ecoalf nos preguntamos qué hijos vamos a dejar en el planeta", ha finalizado Goyeneche, con una de las frases más aplaudidas de la noche.

El Premio Woman Planet Colección de Joyería fue para SAVE Eugenia by TOUS. La colección ha sido elaborada con materiales sostenibles e inspirada en la naturaleza. Además, parte de sus beneficios van destinados a WWF Entre sus joyas se pueden encontrar piezas de oro ético, reciclado y certificado por Tracemark. Ha recogido el premio su creadora, Eugenia Martínez de Irujo junto a Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS de manos de Mayka Sánchez, directora de Woman junto a Paula Echevarría.

"Fue una colección my fácil porque mi gran pasión son los animales y la naturaleza, y tenía clarísimo que tenía que aportar mi granito de arena. Gracias a WWF pude poner mi parte para los animales en peligro de extinción y la naturaleza", agradeció la creadora, mientras Rosa Tous señaló que uno de los grandes objetivos de "la familia Tous es la sostenibilidad dentro de la perdurabilidad". "Queremos construir para perdurar y este (por la colección SAVE Eugenia by Tous) es un ejemplo".

Y el premio Woman Planet Acción Social fue para la iniciativa 'Write her Future', de Lancôme. El galardón valora el carácter de este proyecto que lucha por empoderar a las mujeres del futuro mediante la alfabetización funcional, para que cuenten con las herramientas necesarias para poder aprender, decidir, liderar y prosperar. Recogió el premio la embajadora de la firma Penélope Cruz, quien explicó en qué consiste la iniciativa que ella amadrina y que está basado en "el empoderamiento de la mujer y fomenta su libertad de elegir su propio camino".