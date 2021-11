El obispo emérito de Solsona, Xavier Novell, ya ha contraído matrimonio con su pareja, Sílvia Caballol, y desde lunes es un obispo casado, el primero de la historia de Cataluña y España. De este modo, ha incumplido sus votos eclesiásticos y ahora es el Vaticano quien tendrá que decidir cómo actúa una vez se ha oficializado la boda de Novell. En este sentido, fuentes de la Conferencia Episcopal Tarraconense apuntan que una de las opciones que se estudiará es que Xavier Novell perdiera todos sus atributos como obispo y cura y volviera "al estado laical".

Los encargados de tomar la decisión de que tiene que hacer la Iglesia una vez Xavier Novell se ha casado por lo civil son los miembros de la Congregación para los Obispos, una organización de la Curia Vaticana que, entre otras funciones, es la encargada de gestionar los relevos a los obispados de todo el mundo. La congregación está dirigida por el cardenal canadiense Marc Ouellet, pero entre sus miembros destaca el cardenal y arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, que además es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Así, Omella tendrá mucho que decir en esta decisión puesto que es el miembro que conoce más a fondo a Novell y el que ha vivido más de cerca como se ha desarrollado su renuncia como obispo de Solsona y los acontecimientos posteriores.

Suspendido automáticamente

A la espera de esta decisión, la boda ya ha tenido sus primeras consecuencias. Tal como regula el Código de Derecho Canónico, Xavier Novell quedó suspendido ad divinis de forma automática una vez se casó por el civil. Esto implica que a partir de lunes por la tarde no puede celebrar ningún tipo de sacramento. Aun así, todavía mantiene el título de obispo y continúa formando parte de la jerarquía de la Iglesia.

"Siendo cómo es, un caso tan extraordinario, la decisión ya pasa a la Congregación para los Obispos de la Santa Sede", explica Norbert Miracle, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Miracle asegura que en ningún caso Novell quedará expulsado de la Iglesia, pero cree que la Congregación podría tomar la decisión de pasar al todavía obispo en el estado laical, haciéndole perder todas sus atribuciones no solo como obispo, sino como cura. A pesar de que Miracle señala que no es posible una expulsión, que Novel pasara a ser un laico más lo apartaría de la jerarquía eclesiástica de forma completa.

Cristianos convencidos

A pesar de estar casado por lo civil, Novell y Caballol podrían tener la voluntad de casarse por la Iglesia a pesar de las circunstancias que han rodeado su matrimonio, ambos son cristianos convencidos. En este sentido, Miracle apunta que «para casarse por la Iglesia tendría que llegar el momento en que la Santa Sede lo autorizara a hacerlo». Otra alternativa para poderse casar por la Iglesia era que Novel pidiera la dispensa de sus obligaciones clericales en el Vaticano y que el mismo Papa Francisco le otorgara, como ya se ha hecho en otros muchos casos de curas y sacerdotes que han querido dejar la Iglesia para formar una familia. Pero el proceso es lento y Novell tenía prisa. Si finalmente lo convierten en laico y la pareja quisiera casarse por la Iglesia, Novell tendría que pedir permiso directamente al Papa Francisco, que tendría que decidir si otorgarlo o no.

La historia

Xavier Novell y Sílvia Caballol se casaron el lunes, un día antes de que se cumplieran tres meses de la renuncia de Novel como obispo de Solsona. Las sorprendentes decisiones del prelado han captado la atención de varios medios durante estos meses, no solo en Catalunya sino en todo el mundo. Pero las imágenes difundidas ayer por el programa Planta Baixa de TV3 de la boda de la pareja confirmaron que Caballol estaría embarazada, tal como se había especulado las últimas semanas. El estado de Caballol explicaría la gestión que ha hecho Novell de su renuncia como obispo.

Xavier Novell renunció el 23 de agosto por sorpresa alegando "motivos personales". El anuncio cogió por sorpresa no solo a los fieles de la diócesis de Solsona, sino a la gran mayoría de curas que no sabían nada. Incluso miembros de la curia aseguraron no conocer los motivos de la renuncia de Novell. Antes, el obispo confirmó a Caballol en una ceremonia discreta a la parroquia de Biosca a finales de junio, una acción que podría ser una pista de la voluntad de la pareja de contraer matrimonio por la Iglesia en el futuro.

Después de la renuncia como obispo de Solsona, salió a la luz la relación de la pareja y que Novell se había trasladado a Manresa. En aquel momento poca gente se imaginaba que detrás la renuncia todavía había un motivo más aparte de un sentimiento de amor hacia Caballol. Algunos medios informaron que la escritora estaría embarazada y esperando gemelos, pero ella hacía vida discreta y esquivaba las cámaras. Aun así, la pareja apareció lunes por la tarde al juzgado de paz de Súria para contraer matrimonio por el civil, y las imágenes que grabó lo programa Planta Baixa confirman lo que algunos medios habían apuntado, que Caballol está embarazada.

El estado de Caballol hace pensar que podría estar embarazada de más de tres meses. Esto explicaría por qué Novell renunció de una forma tan inesperada y sin dar explicaciones así como las prisas para contraer matrimonio de la pareja. Novell podría haber confirmado a la que ya era su pareja a finales de junio antes de renunciar como obispo una vez la pareja supo que esperaba un hijo. Novell no podría hacerse cargo del hijo o hija si continuara ejerciendo como obispo de Solsona, motivo que lo podría haber llevado a tomar la decisión de renunciar. Desde entonces, el silencio imperó en Novell, quizás para evitar que se generara algún escándalo en el seno de la Iglesia.

Ahora, el todavía obispo ha encontrado trabajo aprovechando sus estudios de ingeniero agrónomo. Novell trabaja desde hace unas semanas en la empresa Semen Cardona, especializada en la extracción y distribución de semen porcino en todo el mundo. Se desconoce cuál será el próximo paso del obispo emérito de Solsona o si, una vez casada, todavía mantendrá el silencio o dará alguna explicación a los fieles y curas de su antigua diócesis.